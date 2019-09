Presidente do TRE-MG visita Caratinga

Desembargador Rogério Medeiros anunciou estratégias para alcançar o maior número de eleitores com biometria

CARATINGA- Durante a tarde de ontem, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), desembargador Rogério Medeiros cumpriu agenda em Caratinga. A chegada do Ônibus TRE Aqui e a ampliação do horário de funcionamento do cartório foram algumas das medidas anunciadas para ampliar o eleitorado biometrizado.

Às 14h, o desembargador foi recepcionado pelos juízes eleitorais Alexandre Ferreira e José Antônio Cordeiro; os chefes de Cartório Arilson de Carvalho e Fabrício Rezende e funcionários na sede dos cartórios eleitorais, situada à Avenida Presidente Tancredo Neves, 135, Centro.

Em seguida, o presidente do TRE-MG reuniu-se com prefeitos e vereadores da região, no Salão do Júri do Fórum Desembargador Faria e Sousa. Também participaram do encontro o delegado regional Ivan Sales; o comandante do 62° Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Luciano Reis; promotores de Justiça e o diretor do foro da comarca, juiz Anderson Fábio Nogueira Alves. No final do dia, ele ministrou a palestra “Direito e novas tecnologias” para estudantes de Direito, Administração e Contabilidade.

Em entrevista à imprensa, o desembargador Rogério Medeiros relembrou que Caratinga, que chamou de “querida cidade”, também teve participação em sua trajetória jurídica. “Fui promotor de Justiça aqui entre 1988 e 1989, faz 30 anos dia 4 de outubro que assumi como juiz de direito após um concurso na comarca de Bonfim, mas Caratinga nunca saiu de mim. É uma alegria muito grande estar aqui”.

Medeiros ainda explicou que desde 18 de junho, quando assumiu a presidência do TRE-MG, tem visitado diversas regiões do estado. “Primeiramente, nessas visitas, eu privilegio as regiões onde haja municípios que estão em processamento da biometrização obrigatória, é o caso de Caratinga e região. O objetivo é estimular que o maior número possível de eleitores compareça e faça sua biometria”.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais citou que a biometria é um procedimento muito simples. As pessoas podem inclusive agendar pelo telefone 148 ou pelo site do TRE-MG. “O agendamento no dia e hora que a pessoa escolhe livremente, é pontual. Chamo atenção também para que tragam documento com foto, carteira de motorista e passaporte não são aceitos porque não têm os dados completos. E algum comprovante de residência no município. É importante também lembrar, para tranquilizar as pessoas, que o procedimento é rápido e feito em 10 a 15 minutos por pessoa. Vamos preencher o formulário com os dados, colher as impressões digitais e tirar uma fotografia. Feito tudo isso é impresso aquele título de eleitor, a pessoa pode tê-lo inclusive no seu smartphone como um documento digital”.

Ele ainda chamou atenção para a segurança do procedimento e que o Tribunal Superior Eleitoral estipulou o ano de 2022 para que o Brasil esteja com eleitorado biometrizado. “Com a biometria ninguém poderá mais votar no lugar de outra pessoa, não existem impressões digitais iguais”.

ESTRATÉGIAS

Outro alerta importante feito pelo desembargador é em relação aos prazos para que o eleitor faça a biometria. Na região, três municípios encerram os procedimentos no próximo dia 10 de outubro: Entre Folhas, Pingo D’Água e Santa Rita de Minas. Os demais municípios têm datas de encerramento entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020.

Para alcançar o maior número de pessoas, o Tribunal tem traçado diversas estratégias, decididas em cada localidade de acordo com as suas características, envolvendo o próprio juiz eleitoral, os servidores, junto com as autoridades políticas locais. Rogério Medeiros anunciou o que está previsto para a região. “O ônibus estará aqui na região atendendo a alguns destes municípios, é só as pessoas se informarem junto às centrais de atendimento do TRE. São só dois ônibus para todo o estado, conseguimos trazer um deles, que irá atender em Entre Folhas de 25 de setembro a 1° de outubro; em Pingo D’Água de 4 a 10 de outubro; Ubaporanga de 13 a 18 de outubro e Bom Jesus do Galho de 21 a 27 de outubro. Parabenizo o trabalho intenso dos juízes eleitorais e dos dedicados servidores aqui da Justiça Eleitoral de Caratinga”.

Além disso, a partir de 23 de setembro, o atendimento no Cartório Eleitoral passará a ser realizado a partir das 10h. “Isso também agiliza, sem prejuízo de que mais perto das datas finais, também possa haver plantão nos fins de semana”.

ELEIÇÕES 2020

O desembargador também falou sobre a atuação do Tribunal em relação ao pleito de 2020, inclusive no combate à desinformação. “Ano passado eu era o vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral e nós sofremos muito nas eleições para presidente, governador, senador e deputado com as chamadas Fake News. Chegou num momento inclusive que elas se voltaram contra a própria urna eletrônica e a Justiça Eleitoral e isso deu um trabalho muito grande para que a Justiça Eleitoral conseguisse naquele dia 7 de outubro, acalmar o tumulto que se formava. Isso é algo novo, essa questão das redes sociais, de recebermos informações nos nossos aparelhos, desde o celular, computadores, etc. São milhares e milhares de mensagens o dia todo. Essas mensagens são propagadas às vezes até de outro país e em questão de segundos, numa velocidade incrível atinge milhões de pessoas”.

Rogério Medeiros frisou que não é possível evitar que isso aconteça, mas é importante saber lidar com este fenômeno e buscar fontes seguras de informação. “A pregação que tenho feito por onde passo e já prevenindo que isso se repita na eleição municipal é que as pessoas aprendam a lidar com essa chamada desinformação. As pessoas não devem compartilhar nada que recebam, sem ter certeza de que seja verdadeiro e tem como checar, vá nas fontes oficiais. Entre nos sites de vários jornais, emissoras de TV, a própria agencia Lupa que é especializada nisso, para conferir se uma informação é verdade ou não. Na dúvida, nunca compartilhe, só compartilhe aquilo que tiver certeza que é verdade”.