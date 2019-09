Presidente do Sindicato dos Taxistas cobra regulamentação de aplicativos de transporte na cidade

CARATINGA– Nos últimos meses Caratinga tem contado com inúmeros aplicativos de transporte em funcionamento. Além disso, o serviço de mototáxi já atua na cidade, embora sem regulamentação municipal, mas, um projeto de lei tramita na Câmara Municipal para esta finalidade.

O presidente do Sindicato dos Taxistas de Caratinga, Mauro Sérgio Pires demonstra preocupação com esta situação. Inicialmente, ele ilustra o funcionamento do aplicativo oficial dos taxistas. “Posso falar com bastante garantia, tenho uma bagagem de 19 anos já no ramo do transporte de passageiros, tanto coletivo quanto individual, que os aplicativos vieram para ficar mesmo. E aquele que não se adequar à tecnologia de hoje, acaba ficando para trás. Foi pensando nisso que nós, taxistas, trouxemos para oferecer ao usuário o primeiro aplicativo de transporte para Caratinga, que é o Vá de Táxi. O aplicativo só cadastra taxistas registrados na prefeitura e veio para trazer benefício para o usuário na questão de valor mais barato. A população precisa ver que o taxista já não é mais aquele de palito na boca, cigarro na orelha, chinelo, bermuda. Hoje não estamos de gravata e paletó, mas adequamos o trabalho que oferecemos ao público, de primeira qualidade”.

Conforme o presidente do Sindicato, 90% da frota de 78 taxistas é cadastrada ao Vá de Táxi. “O aplicativo é semelhante ao Uber, você aciona, atende o táxi que estiver mais perto dando mais agilidade, rapidez e o preço mais barato também, já que o taxista é acionado quando o passageiro embarca. Oferece também ao paciente o valor da corrida fixo, ao embarcar já sabe quanto vai pagar até chegar ao seu destino”.

Mauro cobra que haja fiscalização em relação à regulamentação para outros aplicativos que atuam na cidade, com os mesmos critérios utilizados para os taxistas. “Na consequência e também na necessidade surgiram outros aplicativos, que não são voltados para o público como o nosso é voltado na questão de regulamentação. As chamadas em telefone fixo hoje ficaram para trás, a demanda é mais por meio de aplicativo. Queremos chamar atenção primeiro do Poder Público para que faça a regulamentação desses aplicativos, eles estão trabalhando pela lei federal, mas ela também impõe que o município regulamente. Para que as pessoas possam ter confiança. O motorista precisa ter a certidão de antecedentes criminais, o carro precisa ser emplacado no município para que isso gere também o imposto para o município. Hoje nós vemos alguns carros de outros estados, cidades, rodando em Caratinga e não contribuem com o devido imposto”.

Em relação ao mototáxi, Mauro também faz suas críticas e reivindica uma postura das autoridades relação à prestação destes serviços. “A questão do mototáxi, já temos a notícia que está para tramitar na Câmara, não quero difamar imagem nem nada, mas eles não estão regulamentados também, não poderiam trabalhar também, inclusive foram abertos alguns imóveis, eles não têm alvará pelo que fiquei sabendo e não devem permanecer fazendo esse tipo de transporte. A exemplo de Teófilo Otoni, lá foram regulamentados uma quantidade de mototáxis e vieram os clandestinos; Caratinga também não vai ser diferente. Isso afeta a mobilidade urbana, causa congestionamento no trânsito, um dos maiores causadores de acidente no trânsito hoje são as motocicletas. Quero chamar atenção ao Legislativo para que pensem bem na hora votação, sobre as consequências que isso pode trazer”.