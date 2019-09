Presidente da Rede Doctum participa de Aula Inaugural do curso de Teologia

Palestra realizada pelo professor Cláudio Leitão abordou a valorização do ser humano

CARATINGA – Os calouros e veteranos de Teologia da Doctum Caratinga participaram da aula inaugural do curso, que aconteceu no Casarão das Artes, na última sexta-feira (13). Para marcar o início do semestre letivo, o momento foi de acolhimento e confraternização entre os discentes e docentes das turmas presencial e semipresencial.

O reverendo Rudi Augusto Krüger, diretor da Faculdade e coordenador Geral das Capelanias da Doctum, foi quem abriu o evento. Ele proferiu palavras de boas-vindas e reforçou a importância do curso para a instituição e para a sociedade. A palestra de abertura foi proferida pelo presidente da instituição, Cláudio Leitão. Que, na ocasião, saudou os alunos, contou um pouco da história da Rede de Ensino Doctum. Ele ressaltou o comprometimento com a qualidade do ensino oferecido e destacou o papel do teólogo na sociedade atual. “Vocês, turma de teologia 2019.2, são resultado de muito trabalho”, concluiu.

O calouro Célio Galdino, do primeiro período de Teologia semipresencial, relata que a aula o motivou e o fez se sentir desafiado profissionalmente a fazer algo em prol da sociedade, que está ficando doente. “Fiquei maravilhado em ouvir as falas do professor Rudi e do professor Marco Antônio, além de ouvir a palestra do Cláudio Leitão, um homem de grande inteligência, que contou sua história, construída através de sonhos e esperança. Ele encerrou sua palestra uma canção linda que emocionou a todos. Como aluno do primeiro período, saí dessa aula com muita animação e vontade de abraçar esse novo curso. Só tenho a agradecer por essa oportunidade”, afirma.

A veterana Rafaela Corrêa da Silva, do 4º período, lembrou que o curso de Teologia é a realização de um sonho do fundador da Rede Doctum, Reverendo Uriel e falou de suas expectativas quanto à graduação. “Espero que nós, enquanto Teólogos, possamos dar continuidade ao legado do Reverendo, tendo sempre um olhar mais humanizado, e colocando em prática a cada dia a nossa Missão Integral”, conclui.