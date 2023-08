Presidente da Câmara Municipal de Itaobim bate na esposa, a tranca em casa e foge com a filha de 5 anos do casal

De acordo Boletim de Ocorrência número 2023-035554444-001, acessado com exclusividade pelo @jornaldiarioteo , o presidente da Câmara Municipal de Itaobim, vereador Cícero da Caçamba (PSDB), de 43 anos de idade, agrediu a esposa, no último domingo (30)/07) na residência do casal.

A mulher, de 27 anos de idade, acionou a Polícia Militar trancada dentro de casa pelo marido após as agressões. Ao sair o homem ainda levou a filha deles, de 5 anos de idade, deixando a mulher completamente desesperada.

“A vítima bastante nervosa e chorando relatou que havia sido agredida pelo seu amásio Cícero na frente da filha do casal de apenas cinco anos”, diz trecho do BO, que continua:

“Cícero a agrediu com puxões de cabelo, empurrões e apertões nos braços e em seguida pegou a criança e saiu de casa tomando rumo ignorado. Ainda segundo a declarante, ao sair, a trancou dentro da casa e levou a chave”.

Na descrição os policiais disseram que tiveram de arrombar a porta do imóvel para socorrer a vítima.

A mulher foi levada para o hospital da cidade, onde, segundo o prontuário médico de número 1640205 ela apresentava leves arranhões nos braços e se queixava de dores na cabeça.

A vítima afirmou ainda que vinha sofrendo há bastante tempo com agressões psicológicas pelo marido, e que pela segunda vez foi agredida fisicamente pelo vereador Cícero. Ela disse ainda em depoimento aos PMs que pensou que iria morrer no dia dos fatos.

No final do boletim os militares informassem que o autor não foi localizado. “Face ao exposto a parte foi devidamente orientada quanto as demais providências decorrentes”.

O autor não foi localizado, até a presente data, para dar sua versão dos fatos.