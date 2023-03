Preserve Muriqui concorre em concurso internacional

ONG busca financiamento, que será utilizado no reflorestamento da reserva, com o intuito de ampliar o habitat natural dos muriquis

CARATINGA – A ONG sem fins lucrativos Preserve Muriqui, localizada em Caratinga, tem como propósito preservar os muriquis-do-norte, que estão em risco de extinção.

A Reserva Feliciano Miguel Abdalla é um dos poucos locais onde esses animais são preservados, pela ONG que se dedica a manter a espécie viva no meio ambiente. A Preserve Muriqui está concorrendo com outras organizações em um concurso internacional para receber financiamento que será utilizado no reflorestamento da reserva, com o intuito de ampliar o habitat natural dos muriquis.

Atualmente, a ONG está em segundo lugar na competição e tem até esta quarta-feira (29) para conquistar o primeiro lugar.

“A Preserve Muriqui administra a Reserva Particular do Patrimônio Natural Feliciano Miguel Abdala (RPPN FMA) com 957 hectares, apoiando e gerando empregos, estimulando a conexão com a natureza por meio do ecoturismo, reflorestamento e educação ambiental. O objetivo geral da organização é salvar os Muriquis do Norte, criticamente ameaçados, da extinção, protegendo e expandindo seu habitat. O ecoturismo é uma importante fonte de receita e a chave para permitir que a reserva cumpra sua missão de preservar a biodiversidade, mas o COVID 19 forçou a interrupção de todas as visitas”, como destaca a ONG.

De acordo com a Preserve Muriqui, o financiamento permitirá que a reserva receba visitantes novamente, sustentando os esforços de conservação de longo prazo. “Recuperará áreas que não podem regenerar passivamente com 20.000 mudas de 50 espécies nativas, esperando, junto com outros proprietários, aumentar para 150 hectares. Serão recolhidas duas toneladas de sementes para outras atividades de restauração, e haverá educação ambiental e sensibilização nas escolas, comunidades locais e junto dos visitantes”, afirma.

Para votar e ajudar a reflorestar a área onde os muriquis vivem, é necessário apenas um voto, que pode ser feito acessando o link que está disponível no Instagram da Preserve Muriqui.