Presa influencer com milhões de seguidores que incentivou ataques em escolas

Uma influencer com mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais foi presa nesta quinta-feira (20/4) suspeita de incentivar ataques contra escolas em Governador Valadares.

Conforme informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a operação ‘Por Trás das Máscaras’, cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na residência de uma mulher de 22 anos.

“Investigada por crimes de ameaça, corrupção de menores, incitação à prática de crimes, apologia ao crime e divulgação de informação ou notícia que sabe ser falsa”, diz a PCMG.

A investigação acontece após a polícia ter acesso a vídeos que circulam nas redes sociais da suspeita, que fazem clara alusão de ameaça a escolas da cidade.

“Onde postava conteúdos incitando jovens à prática de crimes de massacres a escolas, ameaçando alunos e professores de uma escola pública de Governador Valadares”, comenta.

A PCMG conseguiu prender a mulher de forma preventiva. Em sua casa, três máscaras inspiradas no personagem do filme “O Pânico” foram encontradas. Dois celulares e uma blusa de manga comprida também foram apreendidos.

“A jovem é muito conhecida em suas redes sociais pelo grande número de visualizações em suas postagens, principalmente na mídia social de compartilhamento de vídeo, onde acumula mais de quatro milhões de seguidores”, diz o delegado Márdio Bento Costa.

