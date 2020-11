Presa idosa acusada de estelionato

Vítima foi lesada em quase 30 mil reais

CARATINGA – Uma idosa, 69 anos, foi presa na tarde desta quarta-feira (18) acusada de estelionato. A prisão ocorreu na praça Cesário Alvim, no centro.

De acordo com a Polícia Militar, nessa semana foi recebida denúncia e foi levantado que a idosa estaria aplicando golpes em várias vítimas sob a promessa de que receberiam determinada quantia em dinheiro. Ela dizia que conseguiria interferir em resultados da loteria federal e a vítima em questão, 58 anos, teria sido lesada em quantia próxima de R$ 30.000,00. “O modus operandi dela era o seguinte, ela argumentava que tinha contato com pessoas influentes e com isso faria com que a pessoa ganhasse na loteria federal, mas para isso teria que investir ‘x’ reais”, especificou tenente Fábio.

Essa vítima já vinha sendo lesada a determinado tempo. “Começou assim, com 200 reais, 300 reais. A vítima foi refazendo empréstimos. Após recebermos a denúncia, fizemos acompanhamento até o momento exato em que a vítima realizava empréstimo bancário. Nesse estabelecimento foi verificado por funcionários que a autora já esteve neste local outras vezes e com outras vítimas, ou seja, ela já havia lesado várias outras pessoas”, especifica o militar.

Segundo o oficial, geralmente as vítimas desse tipo de golpe são pessoas simples e que acreditam quando alguém oferece algum tipo de vantagem. “Gostaria de aproveitar a oportunidade para orientar as pessoas para que quando receber qualquer proposta assim, que fuja da normalidade, que fiquem atentas. Tomem cuidado quando alguém lhe oferecer algum tipo de vantagem”, orientou tenente Fábio, acrescentando que se alguém souber de uma situação similar, que acione a Polícia.

A idosa foi detida e levada para delegacia de Polícia Civil, onde foi autuada em flagrante.