Presa dupla acusada de roubo

CARATINGA – Dois jovens, 19 e 26 anos respectivamente, foram presos nesta quinta-feira (25) acusados de roubar em uma propriedade localizada no córrego dos Bertoldos, zona rural de Caratinga. A Polícia Militar também recuperou os objetos roubados.

Segundo a vítima, 83, dois indivíduos chegaram armados com facas e exigiram que entregasse todo o dinheiro disponível. Como o idoso disse que não tinha nenhum valor com ele, os autores roubaram um botijão de gás, um televisor, um receptor de TV, um ferro de passar roupa, um machado, uma serra, uma lima, um martelo, uma katana, quatro pilhas, dois pendrives, uma calça jeans, R$ 4,50, dois controles remotos e uma faca. Após o roubo, os indivíduos fugiram em direção ao distrito de Santa Efigênia.

Populares saíram a procura dos autores, sendo que o autor de 26 anos chegou a ser atropelado, por um veículo não identificado, já o outro envolvido foi detido até a chegada das guarnições.

O jovem atropelado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até o hospital, e permanecia internado aguardando cirurgia sob escolta policial. Já o infrator de 19 anos foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido. As facas utilizadas no crime foram recolhidas.