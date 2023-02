Preparativos para a volta às aulas na rede municipal de ensino

Secretaria de Educação realiza chamada pública para servidores. Também há vagas remanescentes de alunos para creches e transferências

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria Municipal de Educação está na reta final dos preparativos para o início do ano letivo 2023. As aulas nas escolas e creches terão início na próxima segunda-feira (6).

A Secretaria ainda está com vagas remanescentes para creches e transferências. As inscrições estão disponíveis online até o dia 7 de fevereiro e podem ser acompanhadas através da plataforma para resultados educ.caratinga.mg.gov.br.

Outro procedimento realizado pela prefeitura foi a chamada pública para os candidatos aos cargos de professor regente, professor intérprete de libras, professor de atendimento educacional especializado, monitor, professor de Educação Física, assistente educacional e servente escolar. O processo ocorreu nesta quarta-feira (1°), na Casa Ziraldo de Cultura. A primeira etapa foi concluída com a inscrição dos interessados em trabalhar na rede municipal de ensino.