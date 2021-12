PREMIÈRE ALDIR BLANC exibirá filmes caratinguenses no Cine Itaúna

Integrantes do Coletivo Artecine e da Jararaca Alegre em dia de produção

CARATINGA – Acontecerá em Caratinga, no dia 10 de dezembro de 2021, sexta-feira, a partir das 19h45, nas dependências do Cine Itaúna, a Première Aldir Blanc. Apresentado pelo Coletivo Arte Cine e Jararaca Alegre, o evento promoverá a exibição de seis realizações audiovisuais caratinguenses. Os projetos se viabilizaram graças aos recursos da lei Aldir Blanc, disponibilizados aos proponentes através de edital municipal.

Cientes do cenário pandêmico, as equipes envolvidas trabalharam em conformidade com os protocolos sanitários estabelecidos pelo poder público, ao longo do ano de 2021.

As produções movimentaram o setor audiovisual local. Os profissionais envolvidos (elenco e equipe técnica) somaram um contingente de dezenas de pessoas, direta ou indiretamente.

A Première será um momento muito importante para os diretores, atores, técnicos e colaboradores, que terão a oportunidade de avaliar a qualidade dos produtos e a receptividade do público convidado.

Na ocasião, os convidados poderão apreciar uma animação, dois documentários e três obras de ficção. Essa variedade de gêneros é fruto do potencial artístico e produtivo dos profissionais engajados.

A noite de exibições terá abertura com a animação “Ponhamo-nos a caminho”, roteirizada e dirigida por Felipe Brayan e Jacó Farias, uma produção do Coletivo Arte Cine. O curta é baseado na obra “O Caminho de Casa”, de Yaa Gyasi, a trama conta a história de Raiane, uma jovem estudante que mergulha na busca por sua identidade, resgatando suas raízes.

Em seguida, o público irá conferir o curta-metragem “KEVEN”, estrelado por Michael Jefferson, Renato Gomes, Selma Lopes, Beatriz Cantarino e Ana Paula Faustino. Dirigido por Júlio “Art” Oliveira, e produzido por Leandro Martins, o curta conta a história de Keven, um jovem negro de periferia, que possui cicatrizes insignes em seu rosto, uma situação que marca a beleza e a rejeição em vida.

Na sequência, os convidados poderão conferir o curta-metragem “KAMEHAMEHA”, trabalho primoroso produzido pelo produtor cinematográfico João Paulo de Souza, dirigido e roteirizado pelo premiado cineasta Márcio Heleno Soares, um dos percussores na cena cinematográfica caratinguense. Totalmente gravado na região de Caratinga, o curta traz a história de um garoto que encontra um artefato religioso em um rio. Enquanto esse fato se segue, seu pai, um grande cafeicultor da região, tem negócios escusos a resolver. “KAMEHAMEHA” é estrelado por Ton Silva, Selma Lopes, Thales Henrie, Renato Gomes, Nega Giza e o ator mirim Miguel Lopes.

O quarto trabalho exibido na noite será o minidocumentário “O Rap tá na pista”, do diretor e programador cultural Vinícius Faria em parceria com Tales Cintra. O documentário descreve através de depoimentos e raras cenas de arquivo a trajetória do Rap em Caratinga e sua conexão com a cena nacional, por intermédio dos trabalhos de Mano Agahpê(Hélio Pereira), Black Jay (Alerson Oliveira Silva), Adê, M4cziim, Kelly Amora e Ray. Um registro primoroso e imperdível da cultura Hip-Hop de Caratinga.

O penúltimo filme da noite será o média-metragem “SE FOI MARIA”, do produtor, diretor e ator Ton Silva. Estrelado por Beatriz Cantarino, Marko Santana, Ana Carolyna, Selma Lopes e Renato Gomes. O média, livremente inspirado em eventos reais, retrata a história de Maria, sua filha Adriele e Gustavo. Maria conhece Gustavo em um Site de rede social e passam a viver um romance. Em pouco tempo surgem várias intrigas e desafetos entre o casal, a partir de então a vida de Maria dá uma guinada perturbante.

O encerramento da Première ficará a cargo do documentário “A vida é um festival”, dirigido por Camilo Lucas. O filme descreve a trajetória histórica do FEMPOC (Festival da Música Popular em Caratinga). Lançado em 24 de junho de 1969, o festival movimentou a juventude caratinguense durante suas 14 edições. O filme contém depoimentos, imagens históricas, documentos e outros recursos, além de muita música. Um “docu-musical”, como define seu autor, que fez questão de deixar rolar trechos significativos das músicas participantes, para que o público de hoje tenha uma real noção da qualidade e do estilo das composições que participavam dos festivais. Com coprodução do jornalista e músico Nathan Vieira e participações de nomes como Alim Rocha, Célio Hott, Kléber do Val, Baiano, Gilson Reis e tantos outros, cujas participações foram icônicas naquele período, o filme pretende ser um registro histórico de um dos eventos mais relevantes da história cultural de Caratinga.

A Première Aldir Blanc será um evento vital para promoção, solidificação e divulgação da produção audiovisual local. Seus realizadores desejam estreitar os laços entre os profissionais, apoiadores e patrocinadores, na perspectiva de oxigenar e viabilizar o potencial artístico da produção de cinema na cidade das palmeiras.

Todos os produtos serão gratuitamente ofertados ao público convidado. Quem quiser assistir à Premiére, deverá retirar seu ingresso na bilheteria meia hora antes do horário do evento.

