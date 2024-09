Premiados bares ganhadores do “Buteco é Coisa Nossa”

CARATINGA– Burguesinha, Chopp Delivery e Adegar Beer foram os vencedores do concurso gastronômico Circuito de Bares Buteco é Coisa Nossa. O anúncio foi realizado na tarde desta segunda-feira (23).

O evento, que teve início no dia 20 de julho na Praça da Estação, trouxe ao público a oportunidade de degustar pratos típicos dos botecos locais, muitos ainda desconhecidos por grande parte da população. O circuito atraiu tanto consumidores habituais quanto novos clientes, impulsionando o comércio e fortalecendo a economia dos estabelecimentos participantes.

Ao longo do circuito, 10 jurados avaliaram os pratos de cada bar, levando em consideração critérios como sabor, apresentação e criatividade. Os três botecos mais bem avaliados receberam troféus de acordo com suas colocações: o terceiro lugar, Adega Beer, foi coroado como “Buteco Bronze”, o segundo lugar, Chopp Delivery como “Buteco Prata”, e o grande vencedor, Burguesinha, como “Buteco Ouro”.

Além dos prêmios, os bares ganhadores terão uma oportunidade especial: eles voltarão à Praça da Estação no sábado (28) para participar de um dia festivo, onde poderão novamente apresentar seus pratos vencedores ao público em grande estilo.

O circuito “Buteco é Coisa Nossa” já se consolidou como um evento de destaque no calendário de Caratinga, celebrando a cultura local e proporcionando uma experiência única de lazer e gastronomia para os moradores e visitantes, como destaca o prefeito Welington Moreira. “O objetivo era realmente trazer entretenimento para a população em um local seguro, agradável, centralizado e que as pessoas também tivessem a oportunidade de estar provando pratos totalmente diferentes a cada sábado. E o objetivo foi literalmente alcançado, dando aos participantes a possibilidade também de divulgar seu produto, a sua marca. A população abraçou, os participantes, os comerciantes também abraçaram a ideia. Tenho a certeza absoluta que serviu de inspiração e de estímulo para os próximos anos estarem participando também com uma estrutura ainda maior do que foi nesse ano de 2024”.

Otávio Lopes, da Burguesinaha, destaca que o bar apresentou como prato o “trio burguês”, pois representava um pouco da cachaça, que é o principal produto da empresa, bem como a cultura mineira. “Algo que combinasse com a gente, que foi o torresmo, a costela e a linguiça. E é um evento muito importante, a gente entregou muito, a gente correu atrás para entregar um evento de qualidade. Queria agradecer a todo mundo que compareceu, temos bons colaboradores, bons clientes, isso fez com que o evento ficasse mais bonito. Um evento para movimentar a economia, divertir as pessoas que às vezes estão em um momento de estresse, quer ir para o final de semana, encontrar os amigos, bater um papo, sair com a família. Agradeço a todos que compareceram, que ajudaram nesse prêmio”.

Helena Claudia também fez questão de agradecer ao público que prestigiou o Chopp Delivery. “Foi um evento muito bacana, contribui muito com tudo na cidade. O meu prato foi um frango. Um frango que ele é marinado no chopp. Foi bem aprovado, as pessoas gostaram muito. Deu tudo certo. Através do evento fechei outras negociações também, porque eu apresentei meu produto lá e foi muito bacana”.

Gilberto Marinho apresentou o prato “Paleta All black beer”. Ele enfatiza a satisfação de conquistar o prêmio em mais uma edição do concurso para o Adega Beer. “A segunda vez eu estou no pódio. É uma emoção muito grande, para toda a equipe. O meu prato foi uma carne de boi feita na cerveja preta, uma carne muito saborosa e eu tinha convicção que ela ficaria entre os três. Foi muito gratificante participar desse evento, porque trouxe ânimo para a cidade. Caratinga estava precisando disso. O Buteco veio para ficar e vai continuar”.