Preferência do eleitorado caratinguense por faixa etária

CARATINGA – DIÁRIO divulgou na edição de ontem pesquisa a respeito da intenção de votos para as eleições municipais deste ano em Caratinga. Foram entrevistadas 598 pessoas entre os dias 8 e 9 de outubro. Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 65.142 pessoas estão aptas a votar no dia 15 de novembro. Parte superior do formulário. A pesquisa eleitoral foi contratada pela Voga Comunicação Ltda e está registrada sob o número MG-05269/2020.

Caratinga é o maior reduto eleitoral da região e conta, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 92.603 habitantes. A pesquisa estimulada, quando o entrevistado recebe uma relação com os nomes dos candidatos pelo entrevistador, apurou um percentual de 32,09% para o candidato Dr. Welington (PSD). O vice-prefeito Dr. Giovanni, que concorre ao cargo pelo PSL, obteve 21,73%. Em terceiro lugar ficou o candidato do PT, o ex-prefeito João Bosco Pessine com 13,75%. Em quarto o candidato do Patriota, Cabo Fabiano, que obteve o percentual de 2,55%. Os entrevistados que responderam ‘Não sabe/não’ somam 19,52%. ‘Brancos/nulos’ somam 10,36%.

Em votos nominais, Dr. Welington atinge 45,76%; ao passo que Giovanni tem, de acordo com a pesquisa, 30,99% da intenções de votos. João Bosco Pessine conta com 19,61% e Cabo Fabiano obteve 3,64%. A diferença entre Dr. Welington e Dr. Giovani é de 14,77% e de Giovanni para João Bosco Pessine é de 11,38%. A margem de erro é de 4% para cima ou para baixo e o nível de confiança é de 95%, segundo os estatísticos.

Pesquisa por estratificação de faixa etária:

Idade Cabo Fabiano Dr. Giovanni Dr. Welington João Bosco 16 -24 0,73% 5,81% 6,30% 2,42% 25-34 0,48% 6,78% 8,72% 2,42% 35-44 0,74% 6,05% 11,38% 1,94% 45-59 1,21% 4,84% 10,40% 8,23% 60 ou mais 0,48% 7,51% 8,96% 4,6% Total 3,64% 30,99% 45,76% 19,61%

Conforme os dados apurados pela pesquisa eleitoral, Dr. Welington lidera em todas as faixas etárias, sendo que entre o eleitorado formado por pessoas de 35 a 44 anos e de 45 a 59 anos, ele ultrapassou percentuais acima de duas casas decimais. Por outro lado, Dr. Welington teve seu pior desempenho entre os jovens, onde teve seu nome citado por 6,3% dos entrevistados. Dr. Giovanni foi segundo colocado em quase todas as faixas etárias, menos entre o eleitorado formado por pessoas de 45 a 59 anos, quando o ex-prefeito João Bosco Pessine foi o segundo lugar. Por sua vez, João Bosco Pessine obteve quase 42% de seus votos na faixa etária entre 45 a 59 anos. Já Cabo Fabiano o único estrato em que obteve índice acima de 1% foi na faixa etária de 45 a 59 anos.