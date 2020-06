Prefeituras recebem primeira parcela de auxílio

Caratinga recebeu 2.538.047,35. Deste total, R$ 333.345,63 devem ser aplicados na saúde e/ou assistência social e R$ 2.204.701,72 são de aplicação livre

DA REDAÇÃO- O Banco do Brasil creditou ontem a primeira parcela de R$ 15,036 bilhões do auxílio financeiro da União aos estados, Distrito Federal e municípios, recursos correspondentes à parcela do mês de junho de 2020 do Auxílio Financeiro de que trata a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020. Sancionada no fim do mês passado, a LC foi liberada para o combate aos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus.

Conforme informações do Tesouro Nacional, serão repassados R$ 9,25 bilhões para os estados, R$ 5,748 bilhões para os municípios e R$ 38,6 milhões para o Distrito Federal, totalizando R$ 15,036 bilhões. Ainda incide desconto para o Fundeb sobre este Auxílio Financeiro.

No total, foram aprovados pelo Congresso Nacional R$ 60 bilhões, divididos em quatro parcelas mensais. As próximas parcelas desse auxílio serão creditadas em 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro de 2020.

Um dos pré-requisitos para receber a ajuda foi que os estados e municípios desistissem de ações judiciais contra a União relacionadas à pandemia. A ajuda ainda suspende as dívidas de estados e municípios com a União, inclusive os débitos previdenciários parcelados pelas prefeituras e que venceriam este ano.

CARATINGA

Conforme demonstrativo do Banco do Brasil foi creditado ontem para o município de Caratinga o valor total de R$ 2.538.047,35. Deste montante, R$ 333.345,63 devem ser aplicados na saúde e/ou assistência social e R$ 2.204.701,72 são de aplicação livre.

Em nota ao DIÁRIO, a Prefeitura de Caratinga comunicou que a pandemia do novo coronavírus provocou uma queda nas receitas dos municípios, o que levou o Governo Federal a destinar um auxílio emergencial para eles. “Vale ressaltar que o recurso não é destinado ao enfrentamento do Covid-19, mas sim para a reposição das perdas de arrecadação”, disse.

