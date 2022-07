Prefeitura vai construir monumento em rotatória da Catarina Cimini

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga contratou um artista plástico para confecção de escultura de chão destinada à rotatória, situada entre a Rua Avenida Catarina Cimini e início da Avenida Presidente Tancredo Neves. O valor global da contratação é da ordem de R$ 13.400,00.

De acordo com a Prefeitura, o monumento será apresentado na inauguração da obra, por isso, não informou o que esta escultura irá representar ou homenagear. Ainda não há previsão de conclusão dos serviços.

O executivo segue com a construção da rotatória e algumas mudanças no trânsito foram necessárias. Com a interdição do trecho, quem segue do centro em direção ao bairro Santa Zita precisa pegar a BR-116 e fazer o retorno próximo à concessionária Auto Motobrás. Já quem vem do Santa Zita em direção ao centro precisa buscar uma alternativa, tendo como sugestão o retorno no Corpo de Bombeiros. Postes foram remanejados, sendo um para o centro da rotatória e o outro um pouco de lado no passeio, para acessibilidade a cadeirantes.

Conforme a Prefeitura, a obra possibilitará mais segurança aos usuários, evitando acidentes que eram constantemente registrados por ali.