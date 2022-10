Prefeitura tem projeto para revitalização de calçadas Executivo contratará empresa para realizar levantamento topográfico

DA REDAÇÃO- A Prefeitura de Caratinga abriu processo de licitação para contratar empresa que realizará levantamento topográfico de diversas calçadas do município. O executivo confirmou ao DIÁRIO que o levantamento será necessário para um projeto de revitalização de calçadas.

Por meio do levantamento, deverão ser identificados todos os elementos existentes na área levantada, como edificações, árvores, postes, poços de visita de água e esgoto, caixas de telefonia, internet, sinalização vertical e horizontal, eixo do sistema viário, bueiros, rampas de garagem e acessibilidade, canteiros, faixas de edificações, guias de meio-fio, etc.

Os serviços serão executados na Avenida Catarina Cimini, Moacir de Mattos, Olegário Maciel e Marechal Deodoro da Fonseca, além das ruas Amós Batista Carlos, Coronel Pedro Martins, Dona Julica, João Pinheiro, Raul Soares, Coronel Antônio da Silva, Doutor José de Paula Maciel, Miguel de Castro e Lamartine. Também receberá o levantamento as praças Cesário Alvim, Getúlio Vargas, Rodoviários e Padre Colombo e Calógeras; e as travessas Jorge Coura Filho e Santos Mestre.

A reportagem registrou algumas imagens de calçadas do centro da cidade, que estão bastante danificadas. O DIÁRIO já recebeu reclamações também de falta de acessibilidade e alguns obstáculos, como postes no meio da calçada.

A expectativa é de que a partir do levantamento, as calçadas possam ser reparadas. O valor previsto para execução do levantamento topográfico destas localidades é de R$ 26.803,94.