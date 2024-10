Prefeitura suspende “Exposição Agropecuária e Industrial de Caratinga

CARATINGA- Três dias após abrir processo de licitação para realização da “Exposição Agropecuária e Industrial de Caratinga”, a Prefeitura de Caratinga suspendeu o evento. Estavam previstos rodeio profissional, shows nacionais e regionais, além de concurso para eleição da rainha e princesas.

A licitação buscava contratar empresa para planejamento, execução e gestão de atrações artísticas e culturais, incluindo o fornecimento de estrutura tecnológica, logística e física, assim como a permissão para a exploração de espaços comerciais, praças de alimentação, estandes expositivos, áreas de lazer e camarotes.

Para a suspensão, conforme justificativas da Prefeitura, no documento da licitação, foram considerados questionamentos apresentados, em caráter técnico da organização geral do evento, tais como, que o prazo de execução dos serviços previstos não estava em conformidade com as obrigações legais e administrativas estipuladas para a realização das atividades. A licitação aconteceria no dia 18 de outubro e o evento estava previsto para os dias 25 a 27 de outubro.

A Prefeitura informou que o prosseguimento do processo sob a forma em que se encontra, sem a apresentação dos devidos esclarecimentos, configuraria “afronta aos princípios da legalidade, da moralidade, da isonomia e da busca da proposta mais vantajosa, além de ocasionar eventuais prejuízos à terceiros licitantes e/ou ao erário público”.