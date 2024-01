Prefeitura substitui rede pluvial da rua Inácio Novais Fonseca

CARATINGA- Com as chuvas deste início de janeiro, o asfalto cedeu e dois pontos da rua Inácio Novais Fonseca, no Bairro Salatiel, foram tomados por crateras. Na última quinta-feira (11), um caminhão caiu em um dos buracos. O trecho precisou ser interditado.

Após avaliar as causas e possíveis ações, a equipe técnica da Secretaria de Obras Públicas deu início às obras no local, com a substituição da rede pluvial (manilhas que estavam danificadas/quebradas), sendo cerca de 25 novas manilhas 0,40.