Prefeitura se pronuncia sobre denúncia de casos não registrados como suspeitos para o covid-19

Executivo ainda apresentou que 16 dos 18 casos considerados de alta suspeição para a doença deram negativo. Os demais aguardam resultados

CARATINGA- O DIÁRIO teve acesso a uma ata de reunião realizada na 1ª Promotoria de Justiça, em que uma denúncia foi formalizada narrando que não têm sido registrados casos de diagnóstico de covid-19 no SUS Fácil, mas que têm aparecido muitos casos com pneumonia e outras doenças. Porém, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, os casos com sintomas respiratórios devem ser notificados com “suspeita de covid-19″, de forma a garantir que os pacientes recebam a devida assistência e monitoramento.

Ainda de acordo com a denúncia, a médica referência técnica para tratamento do covid-19 no munícipio teria orientado os PSF’s e a UPA a não registrar, na ficha de SUS Fácil, os pacientes como caso de Covid, a não ser que haja certeza da existência da doença.

Também foi apresentado ao Ministério Público, uma lista com o nome de dezoito pacientes que foram internados com suspeita de covid-19, mas que, destes casos, o Ministério da Saúde só teria tido conhecimento de cinco, já que, de acordo com denúncia, os casos não são classificados como suspeita de coronavírus, mas de outras doenças.

Foi ainda entregue um laudo recente do Sus-Fácil, referente a paciente, 65 anos, cujos sintomas seriam compatíveis com covid-19, mas o diagnóstico inicial foi registrado como influenza.

E o caso de uma criança, que foi para o CASU como suspeita de pneumonia, mas que, não só ela, como outros quatro membros de sua família, possuem os sintomas de covid-19.

Testes rápidos

A reportagem ainda apurou que desde o dia 27 de março o Ministério Público tem cobrado do município que desenvolva um sistema de testagem de todos os pacientes que apresentam os sintomas do covid-19. Inclusive, em uma reunião realizada no batalhão da Polícia Militar, foi mencionado que há uma verba disponível de R$ 100.000, 00 para compra de materiais para testes rápidos. Todavia, a Secretaria Municipal de Saúde ficou de encaminhar informações, a fim de viabilizar a compra dos mencionados testes, o que ainda não teria ocorrido.

Apuração

Foi instaurado procedimento administrativo para investigação diante da informação de que a referência técnica em covid do Município tem orientado os profissionais da UPA e dos pSF’s pelo registro de casos como notificação de doenças respiratórias diversas entre outras, solicitando que não se coloque covid-19 como caso suspeito primário, assim como a informação de que os funcionários do Município de Caratinga, por meio do setor de Vigilância, não efetuaram treinamento para coleta, armazenamento e transporte dos swabs (testes), que viabilizam o diagnóstico da doença.

A referência técnica para tratamento do covid-19 no município foi notificada a fim de que informe se, de fato, transmitiu a orientação aos profissionais da rede municipal de saúde e, em caso afirmativo, apresentar embasamento técnico para tal orientação. Explicar, ainda, porque a Secretaria de Saúde local possui orientação diversa do que dispõe a OMS e o Ministério da Saúde.

CASU, UPA e HNSA, também seriam oficiados recomendando que seja realizada a reavaliação dos laudos de pacientes no SUS Fácil, os quais apresentam sintomas de doenças respiratórias, lavrando a informação de caso suspeito de Covid. Os prestadores hospitalares também seriam orientados a registrar todos os casos de síndrome gripal ou pneumonia, fazendo-se o registro compulsório, com a consequente aplicação das medidas de isolamento por 14 dias.

Também foram solicitadas informações sobre os processos e metodologias adotados para a coleta de swabs quanto aos pacientes suspeitos com covid-19.Esclarecer, ainda, se os funcionários participaram das ações de treinamento para coleta, armazenamento e transporte.

Já a Central de Regulação, em conjunto com a UPA e os prestadores hospitalares locais, devem proceder a revisão dos laudos do SUS Fácil, cujos pacientes procuraram unidades hospitalares com sintomas respiratórios, para que sejam corrigidos todos os registros, e, uma vez aplicado o protocolo, registrado como suspeito para o covid-19.

ESCLARECIMENTOS

Durante coletiva de imprensa na noite de sexta-feira (10), a secretária de Saúde Jacqueline Marli e Maria José, a médica referência técnica para tratamento do covid-19 no munícipio, responderam aos questionamentos da imprensa, a respeito deste assunto.

A secretária de Saúde disse que o que o município não recebeu o valor de R$ 100.000,00 para a compra de materiais para enfrentamento da pandemia do coronavírus, mas que aguarda o resultado do pedido que está em análise, segundo o poder executivo.

Jacqueline disse que encaminhou via WhatsApp para o promotor Jorge Victor, da Coordenadoria Regional de Saúde do Ministério Público, uma mensagem questionando sobre a possibilidade da liberação de um recurso financeiro para a compra de testes rápidos, a exemplo do que é feito em outros municípios, para agilizar os diagnósticos dos casos em que está sendo feita a coleta de material.

Ela informou que o promotor pediu para fosse encaminhado um pedido por escrito. Em um segundo momento, durante uma reunião, teria pedido que fosse enviado um projeto. Segundo a Prefeitura, o projeto foi enviado, porém o pedido está sob análise. De acordo com a pasta, um novo projeto será encaminhado “ao invés de pedir que o recurso seja destinado à compra de Equipamentos de Proteção Individual e testes rápidos, será pedido para ser destinado à compra de respiradores”.

A respeito das denúncias relacionadas a notificação de casos suspeitos, Jacqueline disse que não foi notificada sobre esta investigação. Frisou ainda que, conforme protocolo, até quem tem sintomas gripais e uma coriza é notificado como suspeito. Ela também garantiu que toda a equipe de saúde de Caratinga foi treinada para lidar com a pandemia e que a coleta dos materiais para exame é feita por profissional capacitado. E que o município, mesmo sem obrigação, realiza a entrega diretamente em Belo Horizonte. Também disse que a Fundação Ezequiel Dias, responsável pelos exames, já parabenizou o município pelo sucesso das coletas.

A pneumologista Maria José disse que de acordo com o novo protocolo do Ministério da Saúde, as coletas para exames não acontecem mais em pacientes que não estão internados ou estão com síndrome gripal. A determinação é para coletar exames apenas dos pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Os com síndrome gripal ficam de quarentena e fiscalizados pelo departamento de saúde, referente a evolução do caso.

Também foi apresentado o resultado de exames de 16, dos 18 pacientes que estavam com alta suspeição para o covid-19 em Caratinga. Estes resultados deram negativo para a doença, conforme o executivo e outros casos ainda aguardam resultado.