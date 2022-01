Prefeitura realiza Operação Tapa-Buracos

CARATINGA- O superintendente de Obras Públicas, Daniel Gonçalves, anunciou, nesta sexta-feira (28), o início da Operação Tapa-Buracos. As equipes iniciaram os trabalhos no bairro Santa Zita e na sequência seguirão para o bairro Rodoviários.

Daniel explica como está sendo desenvolvida a operação e que a continuidade dos trabalhos depende das condições climáticas para que o serviço não seja perdido. “Começamos pelo Bairro Santa Zita, depois vamos para o Bairro Rodoviários, se o tempo assim permitir, uma vez que nossa aplicação é de um asfalto de composto diferente, frio, fabricado pela própria Prefeitura e necessita de 72 horas já completada toda a fase de aplicação”.

A princípio, os serviços estão sendo realizados na sede, mas, os distritos também receberam os trabalhos, como afirma. “Pedimos à população que tenha um pouco de compreensão, de paciência, porque dependemos do tempo principalmente para fazer essa aplicação, tanto na sede do município, como nos distritos. Sabemos que muitos distritos também foram afetados nessas últimas chuvas e estamos monitorando, atentos, a Defesa Civil também, fazendo de tudo, com todo efetivo para resolver os problemas”.

Daniel reforça fatores que levaram à danificação do asfalto e reforça o recado à população. “Salientamos que estamos sob um decreto de calamidade pública, que não tem tempo de expiração, uma vez que o verão só termina dia 21 de março. Então, ainda temos riscos de outras chuvas, em fevereiro, principalmente. No ano passado, os buracos em vários pontos da cidade foram devido à chuva de fevereiro e tivemos também o início das chuvas adiantado, que começou no final de setembro e outubro também de 2021. Foi um ano quase que total de chuva. Pedimos mais uma vez a colaboração, que vamos passar em todos os bairros, não vai ficar ninguém desamparado nesse momento”.