Prefeitura realiza mutirão de glaucoma

A Prefeitura de Mucuri, por meio da Secretaria de Saúde, realizou dois mutirões de glaucoma para 430 pessoas do município, onde os pacientes passaram por uma triagem e em seguida foram chamados para a realização de testes. Após a avaliação, foram atendidos pelo médico que realiza os exames, verificando a pressão ocular e receitando o uso de colírio para o tratamento adequado da doença. Os pacientes tanto de Mucuri quanto de Itabatã receberam gratuitamente os colírios adequados para a continuidade de seus tratamentos por um período de 90 dias, os quais, se fossem comprados custaria o equivalente a R$750. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

Produtor vende pela internet

O uso da internet para a venda de produtos agropecuários veio para ficar no município de Rio Preto, na Zona da Mata. Esta é uma decisão tomada pelos pequenos agricultores, depois que começaram a usar as ferramentas digitais por causa das restrições impostas pela pandemia. Mesmo com o retorno das vendas presenciais, eles viram nas vendas on-line uma boa oportunidade para conquistar novos mercados e ampliar a comercialização. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Vagas na Usiminas

A Usiminas Mecânica está com vagas abertas para contratações de Eletricista Força e Controle, Encarregado de Elétrica, Eletricista Montador e Montador de Andaime. Para se inscrever a uma das funções, o candidato deve ter no mínimo seis meses de experiência comprovada no cargo, informou a empresa. Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail recrutamento.umsa@usiminasmecanica.com.br, incluindo no título da mensagem o nome do cargo para o qual gostaria de se candidatar. Os profissionais que já tenham cadastrado o currículo no banco da empresa já participam da seleção, caso cumpram os requisitos das vagas. (Diário do Aço – Ipatinga)

JF volta a aplicar primeira dose

A partir desta semana, a vacinação contra a covid-19 com a primeira dose será retomada em Juiz de Fora. Pelo novo calendário definido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), pessoas com 26 anos nascidas no primeiro semestre já poderão comparecer às unidades de vacinação na quinta, enquanto, nesta sexta-feira, 06, ocorre a vacinação de pessoas com 26 anos nascidas no segundo semestre. O novo calendário ainda prevê a imunização de pessoas com 25 anos nas próximas segunda, 09, e terça-feira, 10. Quem nasceu no primeiro semestre é vacinado no primeiro dia, enquanto os nascidos no segundo semestre se vacinam no segundo dia. A vacinação de segunda dose, segundo a PJF, segue o calendário normal. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

MOC convoca professores

A Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros convocou mais 166 profissionais aprovados na seleção pública simplificada para ingresso em cargo público de provimento temporário. O candidato convocado deverá encaminhar até esta sexta-feira, 06, um e-mail com toda a documentação que resultou na sua pontuação e classificação na Seleção Pública Simplificada, de forma digitalizada e mediante arquivo anexo, para o endereço eletrônico correspondente ao seu respectivo cargo. Após a análise, a Comissão de Seleção a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão deve providenciar a análise dos documentos para contratação, encaminhados por meio eletrônico. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Andradas terá posto dos Bombeiros

O Governo de Minas confirmou a instalação do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros em Andradas. O anúncio foi realizado pelo Governador Romeu Zema durante a solenidade de formatura de 500 novos soldados da corporação no último sábado, 31 de julho. Vale ressaltar que em março desse ano, a Prefeita Margot Pioli já havia assinado o protocolo de intenções para a instalação dos Bombeiros em Andradas. A previsão é que até o final do ano, a população de Andradas receba mais esse benefício. (Jornal Panorama – Baependi)

Cursinho comunitário da UFJF-GV

Estão abertas as inscrições para o Cursinho Comunitário Camponês e Popular oferecido pelo Campus Governador Valadares da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF-GV). Resultado do projeto de extensão idealizado pelo assistente social Vinícius Mendes, o cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é gratuito e voltado especificamente aos jovens que concluíram ou estejam concluindo o Ensino Médio, em escolas públicas e de famílias em situação de vulnerabilidade social. O projeto conta com a metodologia participativa de Educação Popular, em que são oferecidas diversas atividades pedagógicas em busca de preparar os estudantes para realizar as provas e proporcionar-lhes uma formação cidadã, que amplie os horizontes e possibilidades de inserção profissional e participação social. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Cefet oferece cursos

O Programa de Extensão “Enxurrada de Bits”, desenvolvido por professores do CEFET-MG, recebe inscrições, até o dia 7 de agosto, para cursos gratuitos nas áreas de informática, robótica e desenvolvimento de jogos. Alunos da rede pública de ensino, a partir de 8 anos, podem se inscrever nos cursos de Programação Web, Informática Básica – Office e Robótica e no curso de Desenvolvimento de Jogos em Python com PyGame. Os professores da rede pública também podem se candidatar a vagas nos cursos de Programação Web, Informática Básica – Office e Robótica. Ao todo, estão sendo ofertadas 425 vagas, abertas para todo o Brasil. (O Planalto – Araxá)