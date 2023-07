Prefeitura realiza mutirão de cirurgias de catarata

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria de Saúde, realizará neste sábado e domingo, dias 29 e 30 de julho, no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mais um mutirão de cirurgias de catarata. Desta vez, cerca de 100 pessoas serão contempladas. A ação pretende zerar, mais uma vez, a fila de espera para a cirurgia no município.

Todos os procedimentos são custeados com recursos do município, através da Secretaria Municipal de Saúde. Apenas nesse mutirão a Prefeitura de Caratinga está investindo R$ 191.000,00.

De acordo com o secretário de Saúde de Caratinga, Gilberto Evangelista de Oliveira, em 2022 o município realizou 336 destes procedimentos e em 2023, com os realizados neste fim de semana, serão mais 126. Mais 92 já estão sendo realizados no Hospital de Olhos de Ipatinga, via pactuação SUS.

Um novo mutirão será realizado no Hospital nossa Senhora Auxiliadora que irá contemplar mais 55 pacientes e zerar a fila de espera. O secretário de Saúde destaca ainda que o mutirão é muito importante para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com catarata e que ação permitirá que essas pessoas tenham acesso a um tratamento eficaz, seguro e que devolve a elas algo muito precioso, a visão. “Com esse mutirão de catarata já são mais de 450 pessoas que pessoas passaram a enxergar melhor e com isso voltar a realizar suas atividades diárias de forma mais independente e sem risco, isso é muito gratificante para nós”, disse.

As cirurgias aconteceram depois de estes pacientes passarem por consulta, triagem, exames pré-operatórios e orientações. Após o procedimento, estes pacientes ainda passam por mais duas consultas de acompanhamento. Os pacientes com a catarata nos dois olhos realizam a cirurgia primeiro em um e após a recuperação no outro.

A catarata é uma das principais causas da cegueira no mundo e é caracterizada pela perda de transparência do cristalino, lente natural localizada nos olhos e cuja função é propiciar o foco da visão em diferentes distâncias. A evolução costuma ser lenta, e a doença pode afetar primeiro um dos olhos e só mais tarde o outro.

O procedimento é realizado com anestesia local, ou seja, o paciente permanece consciente durante a cirurgia, mas não sente dor. “O cirurgião faz uma pequena incisão no olho e, em seguida, usa um instrumento ultrassônico para quebrar o cristalino em pequenos pedaços. Os pedaços do cristalino são então aspirados e uma lente intraocular é inserida no olho, o que permite que o paciente veja com clareza. A cirurgia de catarata é um procedimento seguro e eficaz. A maioria dos pacientes recupera a visão normal em poucos dias após a cirurgia”, afirma o executivo.