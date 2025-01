Prefeitura realiza fiscalização dos veículos do transporte por aplicativo

MANHUAÇU – A Prefeitura de Manhuaçu iniciou nesta segunda-feira (20) a fiscalização dos veículos que atuam no transporte por aplicativo no município. A ação, que aconteceu no Estádio JK, também foi realizada nesta terça-feira (21) e contou com a presença dos motoristas de todas as plataformas já regulamentadas para funcionamento no município.

A vistoria foi implementada a partir da lei municipal nº 4.164/2021, que regulamentou a atividade de aplicativos de transporte de passageiros em Manhuaçu. “Essa vistoria serve para verificar a situação e conservação desses veículos, já que serão novamente licenciados para o exercício de 2025. A gente quer aferir a segurança desses veículos, o funcionamento do sistema, para que possamos assegurar aos usuários uma boa condição de uso”, explicou Eustáquio Leite, gerente de Planejamento Urbano.

O setor de Trânsito e Mobilidade Urbana, ainda orienta que o passageiro não deve iniciar uma viagem sem utilizar o aplicativo, pois eles utilizam o GPS dos celulares para traçar a rota e registrar toda a viagem, em tempo real, trazendo mais segurança, evitando a cobrança de valores acima da tabela.

SECOM – Prefeitura de Manhuaçu