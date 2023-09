Prefeitura realiza blitz de encerramento da Semana Nacional de Trânsito

CARATINGA – A prefeitura de Caratinga, por meio do Órgão Municipal Executivo de Trânsito e Rodoviário de Caratinga (Caratrans) realizou na manhã dessa sexta-feira(22), o encerramento da Semana Nacional de Trânsito.

O diretor do Departamento de Trânsito, José Geraldo, explicou que a blitz foi com o foco nos motociclistas para falar da segurança daqueles que transportam crianças. “Há um índice muito alto de acidentes principalmente com motociclistas, não só em nossa cidade, mas também na nossa região. Então estamos aqui trazendo esse recado, e também especialmente lembrando a todos os motociclistas que houve uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro, a respeito da idade da criança na garupa da moto, antes era sete anos, agora são dez anos, e essa criança deve ser capaz de tomar conta da sua própria segurança. Então vamos ficar atentos a isso, além de ser uma infração, um acidente com uma criança na garupa não é nada legal”, enfatizou José Geraldo. O diretor do departamento de trânsito pediu ainda que todos os condutores e usuários da via vamos sejam mais prudentes. “Devagar vamos conscientizando a população para termos um trânsito mais seguro para todos”, concluiu José Geraldo.

CONCURSO

José Geraldo agradeceu a todos os parceiros que ajudaram na semana de conscientização, como as autoescolas, e convidou a população que participe da premiação de um concurso feito nas escolas, que acontecerá na praça Cesário Alvim, na próximo segunda-feira (25).

O concurso está acontecendo em três modalidades: desenho, para os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Básico da Rede Pública de Caratinga e vídeo e redação para os alunos do 3º ano do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino.

O objetivo do concurso é conscientizar todos os envolvidos no dia a dia do trânsito, contribuindo para a adoção de hábitos mais seguros e, assim, reduzir o número de acidentes originados da imprudência no trânsito.

PREMIAÇÃO 1º ao 5º ANO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE CARATINGA

Desenho

1° colocado: Tablet

2° colocado: Bicicleta

3° colocado: Kit Relógio Smartwatch com Fone de Ouvido.

PREMIAÇÃO 3° ANO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO

Redação

1° colocado: Curso de legislação da autoescola + 20 aulas práticas + aluguel do veículo da categoria da sua escolha;

2° colocado: Bicicleta;

3° colocado: Curso de legislação da autoescola

Vídeo

1° colocado: Curso de legislação da autoescola + 20 aulas práticas + aluguel do veículo a categoria da sua escolha;

2° colocado: Celular;

3° colocado: Curso de legislação da autoescola.

ATENÇÃO: As taxas do DETRAN, as demais aulas e exames serão pagos pelo ganhador.