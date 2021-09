Prefeitura realiza ato cívico em comemoração ao 7 de Setembro em Bom Jesus o Galho

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura de Bom Jesus do Galho, por meio dos Departamentos de Ação Social e Educação, realizou, na manhã dessa terça-feira (7), dia em que é comemorado a independência do Brasil, um ato cívico, com a apresentação da Fanfarra Sons da Esperança desfilando pelas ruas da cidade, um projeto inovador que resgata a cultura bonjesuense e oferece aos jovens uma oportunidade, através da música de socialização e conhecimento cultural. “Este é um projeto muito importante para nossa comunidade, e tão logo foi apresentado ao prefeito Padre Aníbal e equipe administrativa, recebemos total apoio, desde a compra de novos instrumentos e reparo dos antigos, como a aquisição de uniformes paras os jovens. O objetivo é através da arte da música, ensinar aos nossos jovens e adolescentes, o respeito, parte de nossa cultura e a oportunidade de se reencontrarem na sociedade”, disse a diretora do Departamento de ação social, Sirlene Alves Araújo do Carmo.

Padre Aníbal, prefeito de Bom Jesus do Galho, enfatizou e importância de se manter a cultura de Bom Jesus do Galho, com o momento cívico de independência e a renovação da fanfarra municipal. “Infelizmente devido a pandemia não foi possível ver as ruas repletas de pessoas, com um grande desfile como sempre fazíamos em nossas gestões anteriores, mas é muito prazeroso, ver a fanfarra Sons da Esperança, que é a fanfarra municipal e também a Tambores de Minas, desfilando pelas ruas. Nós temos o compromisso e a responsabilidade de olhar por nossos jovens e adolescentes, para que os mesmos não fiquem à mercê das drogas ou da criminalidade. Este trabalho com certeza trará grandes frutos, pois os jovens são a esperança de um futuro ainda melhor para o nosso povo”, disse o prefeito Padre Aníbal Borges.

Ainda no dia 07, aconteceu um passeio ciclístico por pontos turísticos de Bom Jesus do Galho. O município tem investido em cultura e turismo, e em breve, segundo a diretora do Departamento de Cultura e Turismo Karina R. Rocha Alves, muitos são os pontos a serem visitados, num futuro próximo com o fim da pandemia, os visitantes e bonjesuenses serão agraciados com paisagens e monumentos de encher os olhos.

Assessoria de Comunicação