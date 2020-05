Prefeitura quer vender oito imóveis para reforço das receitas públicas

Projeto foi encaminhado à Casa Legislativa. Executivo destaca que imóveis estão completamente livres de quaisquer ocupações, também não se referindo a áreas verdes e/ou institucionais de loteamentos urbanos

CARATINGA- Tramita na Câmara Municipal de Caratinga, projeto de lei de autoria do executivo que “dispõe sobre a desafetação de imóveis urbanos e autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bens imóveis públicos, e dá outras providências”.

Ao todo são oito imóveis, situados à Rua José Belegard, bairro Nossa Senhora Aparecida; Rua Petrina de Souza Barros, bairro Esplanada; ruas Maçaranduba, Sapucaia e Sucupira, bairro Zacarias; e Rua Dois, bairro Nossa Senhora das Graças.

O projeto acrescenta que, caso aprovado, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a alienar, mediante licitação, pelos preços não inferiores aos das avaliações prévias, estes imóveis públicos.

O DIÁRIO fez contato com a Prefeitura de Caratinga que destacou que a proposição legislativa objetiva a alienação de bens imóveis, por licitação, que “resultará em arrecadação de recursos para reforço das receitas públicas municipais, destinadas à aquisição de veículos, máquinas, equipamentos, e execução de obras, nos termos do artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Em nota, a prefeitura ainda disse que, vale ressaltar, que os imóveis estão completamente livres de quaisquer ocupações, conflitos ou ônus, também não se referindo a áreas verdes e/ou institucionais de loteamentos urbanos. “Com as alienações pretendidas, os imóveis deixam de ser uma responsabilidade administrativa do município e passam a ser fonte de arrecadação de recursos, sem contar o risco de invasões, com grande prejuízo ao erário. A venda dos imóveis contribuirá para o aquecimento da economia municipal, propiciando novas transações imobiliárias e edificações, gerando empregos e arrecadação de tributos, como ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e ISS (Imposto Sobre Serviços)”.

O executivo ainda acredita que a política de desenvolvimento urbano, estabelecida no Plano Diretor, objetiva o cumprimento da função social da propriedade urbana, “o que será alcançado com a transferência do domínio dos terrenos para entes privados e particulares, gerando receita, ao invés de permanecerem criando despesas de manutenção e conservação”.

Agora, o projeto segue para a Comissão de Legislação e Redação do legislativo, para, por fim, seguir para votação em plenário.

===

LISTA DE IMÓVEIS

I – Localizado na Rua José Belegard, bairro Nossa Senhora Aparecida, lote com 211,88 metros quadrados;

II – Localizado na Rua Petrina de Souza Barros, bairro Esplanada, lote com 1.168,75 metros quadrados;

III – Localizado na Rua Petrina de Souza Barros, bairro Esplanada, lote com 840,84 metros quadrados;

IV – Localizado na Rua Maçaranduba, bairro Zacarias, lote com 224,33 metros quadrados;

V – Localizado na Rua Sapucaia, bairro Zacarias, lote com 237,50 metros quadrados;

VI – Localizado na Rua Sucupira, bairro Zacarias, lote com 200 metros quadrados;

VII – Localizado na Rua Sucupira, bairro Zacarias, lote com 200 metros quadrados;

VIII – Localizado na Rua Dois, bairro Nossa Senhora das Graças, lote com 256,50 metros quadrados.