Prefeitura propõe nova secretaria para valorizar cultura, lazer e atividades esportivas

Descrição Sumária do Cargo:

– Planejar, administrar e supervisionar os programas relativos à cultura, ao esporte e ao lazer. – Oferecer à população oportunidade de participação e aprendizagem gratuita em todos os polos de atividades esportivas, culturais e de lazer. – Promover eventos esportivos, culturais e de lazer. – Supervisionar, orientar, planejar e proporcionar a realização de atividades de recreação e lazer. – Organizar, orientar, coordenar, promover e difundir a prática de esportes dentro do município. – Implantar projetos de políticas para a juventude, buscando o protagonismo juvenil, promoção da cidadania, integração da classe juvenil com as decisões governamentais. – Incentivar a formação de novos atletas, com o acompanhamento nas diversas modalidades, incluindo de alto rendimento. – Implantar programas destinados a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. – Formular e desenvolver a política municipal de cultura, fomentando a criação, produção e divulgação de bens culturais de diversas modalidades. – Desenvolver e acompanhar projetos que visem ao desenvolvimento da cultura, do esporte e do lazer. – Contribuir para a formulação do Plano Anual de Ação do Governo Municipal, propondo programas de sua competência. – Acompanhar assuntos de interesse do Município, relativamente a programas e projetos de sua área de competência, junto a órgãos e entidades federais e estaduais. – Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal.