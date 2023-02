Prefeitura promove ação de prevenção e conscientização das infecções sexualmente transmissíveis

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria de Saúde realiza nesta sexta-feira (17), das 8h às 14h, no calçadão da Praça Dom Pedro II, uma ação de prevenção e conscientização das infecções sexualmente transmissíveis.

A iniciativa acontece em virtude do carnaval e é uma iniciativa do Serviço de Atendimento Atenção Especializada (SAE), Departamento de Promoção à Saúde e Departamento de Imunização da Prefeitura de Caratinga.

Serão ofertados testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis; distribuição de preservativos; aplicação de vacina contra meningite, para a população de 16 a 30 anos, trabalhadores da educação superior ou técnico, trabalhadores da saúde e estudantes do ensino superior todos sem limite de idade; e atualização da vacina conta a COVID, sendo essas, Astrazeneca e Pfizer.

Os testes são gratuitos, sigilosos e com resultado instantâneo.