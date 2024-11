Prefeitura prepara cemitério para Dia de Finados

CARATINGA– A Prefeitura de Caratinga prepara o cemitério para o Dia de Finados (2). Foram realizados serviços de varredura, pintura e capina da área. A abertura do cemitério ocorrerá às 7h com encerramento às 17h no dia de 2 de novembro.

O secretário de Meio Ambiente José Carlos de Souza destaca os serviços que estão sendo desenvolvidos. “A Prefeitura de Caratinga está desenvolvendo um trabalho de limpeza geral do cemitério para permitir receber os familiares que enterraram aqui os seus entes queridos da melhor maneira possível. Nós reiteramos a nossa fala que a ocorrência das chuvas muito intensas nesse período, exatamente no período da limpeza, dificultou um pouco as ações. Mas nós deslocamos um esforço grande de colaboradores no intuito de fazer a melhor limpeza possível e deixar o cemitério em boas condições para receber as pessoas que vêm aqui prestar homenagem aos seus entes queridos”.

De acordo com o secretário, o objetivo é intensificar os serviços, tendo em vista que a data é marcada por um número maior de visitantes. “São serviços de manutenção que já vem sendo realizados ao longo do tempo, mas, com uma maior intensidade nesses dias, tendo em vista a possibilidade de receber os familiares para a visita dos seus entes queridos nessa data que é significativa, tanto para o poder municipal como para a sociedade de um modo geral”.