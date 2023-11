Prefeitura prepara cemitério para Dia de Finados

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga já preparou o cemitério para o Dia de Finados. Foram realizados serviços de varredura, pintura e capina da área. A abertura do cemitério ocorrerá às 7h com encerramento às 17h no dia de 2 de novembro.

O secretário de Meio Ambiente José Carlos de Souza destaca que se trata de um feriado que merece o apreço e respeito especial de todas as pessoas. “A Prefeitura se une a cada um desses familiares que tem o seu ente querido para prestar uma homenagem com respeito, carinho e permitindo que as pessoas acessem a esse ambiente com mais qualidade, ternura e elevem seus pensamentos a Deus pedindo o melhor para seus entes queridos.

Os horários de missa divulgados pela Paróquia Nossa Senhora da Conceição são de 7h, 9h, 15h e 17h. As missas serão celebradas na Capela Cristo Redentor, situada na rua Coronel Antônio Saturnino, antiga rua da Cadeia.