Prefeitura orienta sobre a Dengue

Minas Gerais vive epidemia para a doença e chikungunya

CARATINGA- O Ministério da Saúde confirmou que Minas Gerais vive epidemias simultâneas de dengue e chikungunya, liderando o ranking nacional com maior número de casos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

Em Caratinga, a prefeitura afirma que tem realizado a testagem dos casos prováveis, mas, que é preciso manter o alerta.

Juan Almeida, diretor do Departamento de Epidemiologia e Estatística destaca que, atualmente, Caratinga em torno de 230 casos prováveis de arboviroses, que são as doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. “Vale destacar que destacar que grande maioria deles foi descartada através de exame laboratorial realizado pela Fundação Ezequiel Dias. Podemos utilizar um exemplo, no distrito de Dom Modesto, onde tivemos em torno de 50 casos prováveis, realizamos a coleta de uns 30 pacientes e obtivemos resultado positivo para arbovirose apenas para duas amostras”.

Ele recomenda que a população tire cinco minutos do seu dia para verificar possíveis criadouros do mosquito. “Recipientes com água parada, garrafa PET, principalmente, a caixa d’água, verificar se está totalmente fechada, recipiente para tratamento dos animais. E ainda mais importante, que a população deixe os agentes realizar o tratamento focal em suas residências”.

Paulo Henrique Borges, enfermeiro do Departamento de Epidemiologia destaca alguns dos sintomas da doença. “Febre alta, dor de cabeça, dor muscular, nas articulações. A pessoa fica desanimada, perde apetite, olhos ficam doendo e manchas vermelhas pelo corpo na fase final, também pode haver coceira na pele”.

O enfermeiro ainda chama atenção para o tratamento e medicamentos que não podem ser utilizados pelo paciente. “As medidas de suporte são hidratação rigorosa, anti-histamínico. Medicamentos que não devem ser usados aspirina, anti-inflamatório e anticoagulante, pois há o risco de provocar um sangramento”.