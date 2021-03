Prefeitura monitora ocupação de leitos e afirma que nenhum paciente ficou desassistido

Casu-Hospital Irmã Denise atingiu lotação máxima da UTI Adulto Covid pela segunda vez esta semana e cinco novos leitos serão habilitados

CARATINGA- Pela segunda vez nesta semana, o Casu-Hospital Irmã Denise atingiu ocupação total dos leitos de UTI-Covid Adulto. A situação tem sido acompanhada pela Prefeitura de Caratinga que afirma que, até o momento, nenhum paciente residente no município ficou desassistido.

Quarta-feira

Às 18h12 de quarta-feira (24), o Casu-Hospital Irmã Denise divulgou boletim de ocupação de leitos. Os 100 leitos de UTI Adulto Covid habilitados estavam ocupados: 78 pacientes confirmados e 22 suspeitos para a doença.

Dos cinco leitos de UTI Pediátrica, dois pacientes estavam internados. Existem 25 leitos de enfermaria no total, dos quais oito estavam ocupados ontem.

Diante da situação de lotação de hospitais, como já é observado em cidades da região, como Manhuaçu e Ipanema, a reportagem questionou à Secretaria de Saúde se já há fila de pacientes aguardando por leitos no município de Caratinga.

Por meio de nota, a prefeitura informou que o secretário de Saúde tem contato constante com a direção do CASU e com a central de regulação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), monitorando a ocupação dos leitos e pacientes a serem regulados para internação no CASU. Na noite de quarta-feira, conforme o executivo, todos os pacientes já tinham sido regulados. A nota foi encaminhada às 19h25, informando ainda que um dos pacientes da UTI do CASU teve alta para o leito de enfermaria. Sendo assim, o Hospital Irmã Denise passou a contar, naquele momento, com 99 leitos adultos ocupados.

Quinta-feira

No final da tarde de ontem, em novo boletim, o Casu registrou 102 pacientes em UTI, sendo 85 confirmados e 15 suspeitos para o Coronavírus em UTI adulto, alcançando os 100 leitos habilitados e dois em UTI Pediátrica. Já os leitos de enfermaria estavam ocupados por sete pacientes.

O DIÁRIO questionou novamente à prefeitura sobre a situação, que destacou que nenhum paciente de Caratinga ficou sem leito de internação.

Conforme informado pelo secretário de Saúde de Caratinga, Erick Gonçalves e a diretora administrativa do CASU, Raquel Carvalho, em uma situação emergencial, o Hospital Irmã Denise-Casu, em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga e Governo do Estado, conseguiu a ampliação de cinco novos leitos de UTI Adulto para atender a demanda hospitalar da Covid-19 para a região. “Até o momento não há pacientes de Caratinga sem vaga hospitalar”, disseram.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID-19

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

Casos notificados e em internação no Casu – Hospital Irmã Denise

PACIENTES POSITIVOS PARA COVID-19

– 86 Pacientes: 07 internados em enfermaria, 78 em UTI e 01 em UTI Pediátrica

– Cidades de Origem: 27 de Caratinga, 05 de Piedade de Caratinga, 01 de Central de Minas, 01 de Santana do Paraíso, 02 de Tarumirim, 03 de Ipatinga, 01 de Vermelho Novo, 03 de São Sebastião do Anta, 01 de Carmo do Paranaíba, 07 de Inhapim, 09 de Timóteo, 02 de Belo Oriente, 01 de Ponte Nova, 07 de Bom Jesus do Galho, 02 de Raul Soares, 05 de São Domingos das Dores, 03 de Ubaporanga, 02 de Santa Bárbara do Leste, 01 de Santa Rita de Minas, 01 de Braúnas e 01 de Marlieria.

PACIENTES SUSPEITOS PARA COVID-19

– 24 Pacientes: 01 internados em Enfermaria, 22 em UTI e 01 em UTI Pediátrica.

– Cidades de origem: 09 de Caratinga, 01 de Piedade de Caratinga, 03 de Bom Jesus do Galho, 01 de Inhapim, 01 de Ipatinga, 02 de Santa Bárbara do Leste, 02 de São Domingos das Dores, 03 de Timóteo e 02 de Ubaporanga.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID-19

Quinta-feira, 25 de Março de 2021

Casos notificados e em internação no Casu – Hospital Irmã Denise

PACIENTES POSITIVOS PARA COVID-19

– 92 Pacientes: 06 internados em enfermaria, 85 em UTI e 01 em UTI Pediátrica

– Cidades de Origem: 32 de Caratinga, 05 de Piedade de Caratinga, 01 de Central de Minas, 01 de Santana do Paraíso, 02 de Tarumirim, 03 de Ipatinga, 01 de Vermelho Novo, 04 de São Sebastião do Anta, 01 de Carmo do Paranaíba, 06 de Inhapim, 08 de Timóteo, 02 de Belo Oriente, 01 de Ponte Nova, 08 de Bom Jesus do Galho, 01 de Raul Soares, 05 de São Domingos das Dores, 03 de Ubaporanga, 03 de Santa Bárbara do Leste, 01 de Santa Rita de Minas, 01 de Braunas, 01 de Marlieria, 01 de Vargem Alegre e 01 de Dom Cavati.

PACIENTES SUSPEITOS PARA COVID-19

– 17 Pacientes: 01 internados em Enfermaria, 15 em UTI e 01 em UTI Pediátrica.

– Cidades de origem: 06 de Caratinga, 01 de Piedade de Caratinga, 02 de Bom Jesus do Galho, 03 de Tomóteo, 02 de São Domingos das Dores, 01 de Santa Bárbara do Leste e 02 de Ubaporanga.