Prefeitura investe na compra de 24 câmaras frias

Equipamentos serão destinados às salas de vacinas das unidades de saúde de Caratinga

CARATINGA– A Prefeitura de Caratinga abriu processo de licitação para compra de 24 câmaras frias. Os equipamentos, que são mais modernos que as habituais geladeiras, serão destinados às salas de vacinas das unidades de saúde do município. O valor estimado total é de R$ 446.199,84.

Além da maior capacidade de armazenamento sendo o mínimo de 120 litros úteis ou 8.100 doses de 5 ml, as câmaras frias possuem sistema de alarme visual e sonoro, que auxilia no controle das temperaturas conta com controle de desligamento automático em caso de porta aberta.

Ainda há um sistema de segurança que garante o perfeito funcionamento do equipamento em caso de panes elétricas e eletrônicas, ou seja, caso o produto tenha problemas elétricos ou eletrônicos, seu funcionamento estará garantido.

A regional de Saúde de Coronel Fabriciano está distribuindo câmaras frias para os municípios. No entanto, o município de Caratinga ainda não recebeu e o secretário de Saúde Erick Gonçalves já havia adiantado que a prefeitura está buscando esta aquisição. “O município de Caratinga já está no processo de licitação com investimento de 24 câmaras frias para todas as nossas unidades de saúde”, disse.