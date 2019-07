Prefeitura investe em alimentação balanceada na rede municipal

Nutricionista da Secretaria de Educação cita aumento da variedade de vegetais, frutas e proteínas no cardápio dos estudantes

CARATINGA- O cardápio da merenda escolar da rede municipal tem passado por mudanças. Mariana Corrêa, que há seis anos é nutricionista da Secretaria de Educação e responsável pelo cardápio explica a importância de uma alimentação balanceada.

De acordo com Mariana, uma alimentação escolar saudável não está relacionada somente com saciar a fome. “Ela também está relacionada com a saúde das crianças e principalmente com o cognitivo, com a capacidade que elas têm de aprender, de se concentrarem, então é muito importante que a alimentação escolar seja bem balanceada. Para isso, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) determina que os cardápios sejam balanceados e que sejam feitos por um profissional da nutrição. Por causa disso, nós temos esses cálculos que são feitos pelas nutricionistas para que o cardápio seja bem montado e para que atenda às necessidades nutricionais dessas crianças de várias idades”.

Ela afirma que especificamente nos últimos dois anos, o setor avançou muito, com o cardápio passando várias mudanças consideradas positivas. “Uma delas foi o aumento da variedade de vegetais e variedades de frutas. Então, o hortifrúti foi complementado, o que trouxe muitas vitaminas, muitos nutrientes diferentes. Tivemos também um grande aumento das variedades das proteínas. Hoje nós contamos com carne suína, tilápia, que é uma proteína muito nobre, um aumento da variedade dos tipos de biscoito, entre outros ganhos”.

Ela frisa que estas mudanças só foram possíveis através de muito diálogo com o executivo, que se dispôs a investir em uma alimentação de qualidade. “Através de conversas e de reuniões, e com o aumento da sensibilidade do governo municipal, nós tivemos um aumento da contrapartida municipal, então o aumento do recurso foi investido nessa parte da merenda escolar e com isso foi possível que a gente complementasse a verba que vem do governo federal”.