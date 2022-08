Prefeitura interdita trecho da estrada que dá acesso a Dom Lara para obras de recomposição da via

CARATINGA– A Prefeitura de Caratinga interditou trecho da estrada que dá acesso a Dom Lara, via Portelinha, para obras de recomposição da via. Em fevereiro deste ano, já havia o risco de deslizamento de um talude no local. Para quem está seguindo sentido Dom Lara-Caratinga, a interdição está próxima à igrejinha do pé da serra.

Desde esta terça-feira (16), aquelas pessoas que desejarem seguir sentido Dom Lara ou que estiverem no distrito e precisarem voltar para sede precisarão passar por estradas alternativas. Uma das vias recomendadas para desvio é a estrada da comunidade Água Santa, sentido Bom Jesus do Galho.