Prefeitura intensifica ações de combate a dengue

CARATINGA – No verão é um período em que as chuvas são frequentes, é hora de redobrar as medidas de combate à dengue. A concentração depende do mosquito: quanto maior a quantidade, maior a transmissão. Isso está diretamente relacionado à temperatura e pela presença das chuvas: mais chuvas, mais mosquitos.

O Departamento de Epidemiologia junto a Seção de Controle de Endemias realiza diversas atividades para controle das Arboviroses, uma delas é o tratamento focal, que consiste na aplicação de produtos químico e recolhimento de inservíveis em locais que possam servir de possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti.

São ainda realizadas inspeções em cada residência do município no mínimo seis vezes por ano, com intervalo de dois meses entre as visitas.

Anualmente são realizados quatro Levantamentos Rápidos de Índices para o Aedes aegypti. Este levantamento identifica a presença do mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela. Com o resultado do levantamento, a seção de controle de endemias intensifica suas ações em locais onde foi identificada maior presença do mosquito para um controle efetivo das arboviroses.

Além do formulário de notificação de caso suspeito de arboviroses, é realizado pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), exames laboratoriais para diagnóstico da Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela.

A melhor forma de prevenir é eliminar o mosquito. Para isso a população deve:

• Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;

• Retirar água dos pratos de plantas;

• Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;

• Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;

• Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas, sacolas plásticas, etc.

“Com a colaboração de todos, é possível vencer a luta contra o mosquito e evitar a proliferação das arboviroses”, orienta o Departamento de Epidemiologia.