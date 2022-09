Prefeitura instalará semáforo próximo ao Mercado Municipal

Outros pontos serão substituídos. Modernização contará com controladores eletrônicos de tráfego inteligentes e focos semafóricos à LED com contadores regressivos

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga instalará semáforo próximo ao Mercado Municipal (Avenida Marechal Deodoro da Fonseca com a Rua Coronel Antônio da Silva) e modernizará outros pontos instalados no centro da cidade.

Para isso, abriu processo de licitação para contratar empresa do ramo de engenharia para fornecimento e instalação de produtos e equipamentos semafóricos. O objetivo é modernizar o controle de tráfego em Caratinga com a substituição ainda de semáforos nos seguintes pontos: Rua Dr. José de Paula Maciel X Rua Benedito Valadares, Praça Cesário Alvim X Rua João Pinheiro (próximo ao Banco do Brasil) e Rua Dr. José de Paula Maciel X Rua Cel. Antônio da Silva.

Conforme o documento da licitação, a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Social/Órgão de Trânsito Caratrans pretende implementar ações voltadas para a promoção da segurança viária em diversos segmentos urbanos. “Dentre as quais, a construção de estruturas seguras e segregadas, sobretudo dedicadas não somente aos condutores mas também aos pedestres, sendo que a divisão adequada dos tempos e movimentos para cada usuário é uma das principais iniciativas realizadas, visando assim reduzir lesões e mortes em decorrência de sinistros de trânsito na cidade”.

A prefeitura ressaltou a necessidade de substituição dos grupos semafóricos que estão desatualizados e retrógados, o que dificulta sua manutenção. “Assim uma rede de sinalização semafórica com equipamentos atualizados e eficientes contribui para uma melhor mobilidade e maior segurança viária. Para tal, faz-se necessário contratar empresa especializada no fornecimento e implantação de equipamentos semafóricos”.

O serviço contará com controladores eletrônicos de tráfego inteligentes, focos semafóricos à LED com contadores regressivos e cabeamento aéreo. O serviço deverá ser executado no prazo máximo de 60 dias, contados a partir do recebimento da ordem de empenho. A licitação será realizada no dia 21 de setembro.