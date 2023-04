Prefeitura inicia cadastro de artistas para mapeamento cultural

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, iniciou nesta quarta-feira (19), um mapeamento de artistas e profissionais de Arte e Cultura que atuam no município. Este mapeamento será feito através de um de formulário de cadastro online. O objetivo do mapeamento é identificar os trabalhadores da cultura de Caratinga e seus segmentos, para que, quando disponível, eles sejam beneficiados com os recursos oriundos da Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc ll.

De acordo com o superintendente de Cultura e Esporte da Prefeitura de Caratinga, Rainer Alves, o cadastramento também vai auxiliar a Prefeitura de Caratinga ter uma visão mais analítica sobre o cenário cultural do município “Através do cadastramento também será possível mapear a multiplicidade de artistas em geral e os diversos grupos e coletivos artísticos, criando pontes de diálogos entre artistas e município, além de coletar informações que servirão como base de dados para os diversos projetos culturais que pretendemos implementar na cidade”, explica.

O cadastro pode ser realizado até o dia 10 de maio através do link: https://bit.ly/mapeamentoculturalcaratinga2023. É importante ressaltar que as respostas ao questionário não implicam em cadastro definitivo a nenhum dos programas de incentivo cultural.

Podem se inscrever profissionais da escrita, literatura, música, pintor, artes plásticas, caricaturas, artesanato, dança, teatro, cinema e grafite.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3329-8055 ou pessoalmente na Superintendência de Cultura e Esporte na Praça Cesário Alvim, 01.