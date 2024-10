Prefeitura inaugura creche no Bairro Vale do Sol e quadra da Escola Menino Jesus de Praga

CARATINGA- Na sexta-feira (25), Caratinga celebrou a entrega de duas importantes obras voltadas para a educação. A Creche Proinfância Nossa Senhora do Carmo, localizada na Rua Cota Silva, no bairro Vale do Sol e a quadra da Escola Municipal Menino Jesus de Praga.

“As obras da creche, iniciadas há cerca de 10 anos, estavam paralisadas devido a falta de repasses de recursos e problemas na prestação de contas da antiga gestão. No entanto, graças à inclusão no Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica, a construção foi retomada e será entregue oficialmente à comunidade”, destaca a Prefeitura.

Com capacidade para atender cerca de 230 crianças, a nova creche beneficiará a comunidade local ao absorver 110 alunos atualmente matriculados na antiga estrutura do CEIM Nossa Senhora do Carmo e abrirá mais 120 novas vagas para crianças dos bairros Esplanada e Vale do Sol.” A conclusão da obra reforça o compromisso da administração municipal com a ampliação e melhoria das condições de ensino para as famílias do município”.

Já a quadra poliesportiva da Escola Municipal Menino Jesus de Praga traz um importante espaço para a prática de atividades esportivas e recreativas que fomentará o desenvolvimento físico e social dos estudantes. “A obra representa um avanço na estrutura oferecida aos alunos, proporcionando um local adequado para a realização de competições e eventos escolares, além de fortalecer a integração entre os estudantes”.