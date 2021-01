Prefeitura faz limpeza e planeja tapa-buracos na estrada do presídio

Condutores destacam perigos de acidentes devido às condições da estrada

CARATINGA- Alguns usuários da estrada do Córrego dos Bias, estrada de acesso ao presídio de Caratinga, têm chamado atenção para a necessidade de manutenção do local. Os buracos têm sido a principal preocupação dos condutores. A Prefeitura de Caratinga já realizou a limpeza do local e, agora, planeja a revitalização da via.

Custódio Brum, que reside no local, destaca alguns problemas enfrentados. “A estrada está muito ruim, buraco para todo lado, um perigo, já houve muito acidente aqui. A estrada está ficando abandonada e não pode ficar, um perigo, essas curvas; carro vai sair de um lugar para o outro, às vezes topa com um carro ali, o acidente é certo. Tem que dar um jeito mesmo, arrumar aqueles buracos todos, tem uma valeta muito grande ali pra cima. Está muito ruim mesmo, agora que começaram a roçar ali, mas não adianta, tem que limpar as canaletas”.

Ele ainda acrescenta sobre os perigos. “Vem um carro no buraco, bate. Quebra o carro, tem que levar para conserto. Tem que retocar ao menos esse asfalto da entrada da Rio-Bahia aqui, para ficar bom”.

O comerciante Alair Lopes enfatiza a necessidade de reparos na via. “Essa estrada é muito perigosa, cheia de curva e maioria dos buracos está perto da curva, As pessoas abrem mais para curvar, arriscando a ter acidentes. Tem buraco demais mesmo e essa estrada é muito movimentada. Tem que dar uma olhada nisso, eles vêm e arrumam, daqui a pouco tem buraco de novo”.

A reportagem procurou a prefeitura, que destacou que a equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos já realizou a limpeza do local. “Em relação aos buracos, os reparos já estão previstos no cronograma da Secretaria de Obras. Inclusive a Operação Tapa Buracos já começou a ser feita no município”, finaliza.