Prefeitura explica procedimentos que cidadão deve seguir, em caso de suspeita de coronavírus

CARATINGA- Na edição de sábado (27), o DIÁRIO trouxe uma reportagem a respeito de um funcionário que presta serviços à Caixa Econômica Federal e, sentindo sintomas de Coronavírus, enfrentou dificuldades para atendimento e, então, ser notificado como caso suspeito para a doença.

Em resposta à solicitação do DIÁRIO, a prefeitura informou ontem, quais procedimentos o cidadão deve seguir, em caso de suspeita de coronavírus. De acordo com o executivo, o contato deve ser com o posto de saúde. Caso não seja área coberta, o cidadão deve entrar em contato com a policlínica.

A Prefeitura também destacou que, tanto o posto quanto a policlínica, ao constatar um caso suspeito precisam encaminhar para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois esta é a porta de entrada ao Casu- Hospital Irmã Denise (Casu) via Sistema Único de Saúde (SUS).

Em relação aos testes, devem ser realizados entre o 8º e 10º dia de sintomas na casa dos pacientes.