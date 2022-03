Prefeitura executa obra de calçamento da entrada do Córrego do Desengano, em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Em Santa Bárbara do Leste, mais um importante trabalho segue sendo executado. A obra de calçamento da entrada do córrego do Desengano continua a todo vapor e, em breve, o Governo Municipal entregará mais esse benefício à população.

De acordo com a prefeita Wilma Pereira, esse calçamento irá beneficiar diretamente os moradores da avenida Rio Branco, evitando que a lama causada pelas chuvas desça para a rua e assim, permitindo que o local permaneça limpo. Além disso, serão beneficiados também os moradores do córrego do Desengano e toda a população que passa pelo local, tornando o trânsito mais fluente e seguro, especialmente em dias de chuva.

Esse já é o quinto calçamento feito pelo Governo Municipal desde 2021 e o progresso continua. A expectativa da prefeita Wilma Pereira é de que, nos próximos dias, mais uma calçamento seja iniciado. Dessa vez, melhorando a acessibilidade e trazendo benefícios para os moradores dos Córregos do Caratinguinha, Laje e Bananal.

Assessoria de Comunicação