Prefeitura estuda mudança de local para escola em São João do Jacutinga

Sobre a divergência da população quanto ao local da construção da escola no distrito de São João do Jacutinga, a Prefeitura emitiu a seguinte nota de esclarecimento:

O local indicado para a construção não é a praça, mas sim uma área localizada atrás da praça, onde atualmente é usada anualmente para a realização da festa que acontece no distrito. Referente a possível mudança do local da obra, conforme as diretrizes estabelecidas para a realização do projeto, a construção deve ocorrer em um terreno de titularidade da Prefeitura. É imprescindível que a documentação da área esteja devidamente registrada em cartório, uma vez que a obra foi aprovada para este local específico.

A Prefeitura de Caratinga, durante o processo de elaboração do projeto, buscou outros locais no distrito para a realização da obra. Na época, não havia terrenos disponíveis para aquisição que comportassem a edificação proposta. Foi requerido, então, o terreno do asilo, que pertence à Sociedade São Vicente de Paula e que não estava em uso para edificação. No entanto, esse pedido foi negado na ocasião.

Diante das reivindicações dos moradores, a Prefeitura de Caratinga já estuda a possibilidade de um novo local para a realização da obra. Entre as opções, está o asilo mencionado verbalmente como uma alternativa em uma reunião que ocorreu na Câmara dos Vereadores na noite de ontem, além de um terreno próximo ao campo de futebol do distrito. Este último local, inicialmente não considerado devido à sua localização e acessibilidade, agora está sendo reavaliado como uma opção viável para atender às necessidades da comunidade.

A administração municipal está comprometida em encontrar a melhor solução para garantir a construção da escola em um local que beneficie a população.

