Prefeitura estabelece datas para pagamento de tributos municipais 2023

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga publicou decreto que estabelece data para pagamento da Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento dos Estabelecimentos, bem como do IPTU/TSU (Imposto Predial e Territorial Urbano/ Taxa de Serviços Urbanos).

O pagamento da Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento dos Estabelecimentos deve ser efetuado no dia 3 de março de 2023. O dia 17 de abril de 2023 foi definido para o pagamento do IPTU/TSU/2023 em cota única ou primeira parcela. Para pagamento em cota única na data prevista, será concedido o desconto de 15%.

O IPTU/TSU/2023 poderá ser pago em até oito parcelas mensais e sucessivas, vencendo a primeira no dia 17 de abril de 2023, observando o valor mínimo de 10 UFPC’s (Unidade Fiscal Padrão de Caratinga).

A U.F.P.C. tem como base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), que conta como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, concessionária de serviços públicos e domicílios; e é reajustada anualmente. O valor deve ser atualizado em janeiro de 2023.