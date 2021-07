Prefeitura esclarece que não houve aplicação de doses fora do prazo de validade: “Erro é do Ministério da Saúde”

Executivo afirma que sistema inverteu as datas de aplicação, em relação ao registro do cartão de vacinação

DA REDAÇÃO- O jornal Folha de São Paulo divulgou nesta sexta-feira (2), uma reportagem com levantamento de pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca que teriam sido aplicadas em diversos postos de saúde do país. Até o dia 19 de junho, os imunizantes com o prazo de validade expirado haviam sido utilizados em 1.532 municípios brasileiros, dentre eles Caratinga, conforme a reportagem.

O estudo apontou a aplicação de 13 doses em Caratinga, sendo oito na Superintendência de Vigilância em Saúde, quatro no ESF Santo Antônio e uma no Centro de Atenção Integral a Saúde da Mulher e da Criança.

A reportagem procurou a Prefeitura de Caratinga para esclarecer o caso e a Secretaria de Sáude informou por meio de nota que não houve aplicação de doses fora do prazo de validade: “Erro é do Ministério da Saúde”, disse.

O município esclarece que identificou o erro no sistema do Ministério da Saúde. O sistema inverteu os números de vacinas que foram aplicadas no dia 04/03, tendo sido lançada a data 03/04. “O lote 4120Z005 foi recebido 1° de fevereiro, e o lote 4120Z001 recebido 3 de março, sendo que todas as doses foram aplicadas dentro dos prazos de validade”, disse.