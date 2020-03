Prefeitura e Caixa assinam contrato de financiamento de R$ 12 milhões

Recurso será utilizado em obras de recapeamento e pavimentação

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga e a Caixa Econômica Federal realizaram na manhã de quinta-feira (05) a assinatura do contrato de financiamento do recurso de R$ 12 milhões de reais destinados às obras de recapeamento do chamado “hipercentro” e ruas de acesso aos principais bairros, e ainda, pavimentação de ruas em vários bairros da cidade.

Participaram do ato o prefeito de Caratinga, Dr. Welington Moreira de Oliveira; alguns secretários de governo; as representantes da área de Negócios de Governo da Caixa Econômica Federal- filial Governador Valadares, Marina Mendes Braga Leal e Betânia Garcia Mesquita; o supervisor regional da Caixa Econômica Federal, Flávio Celestino; o gerente geral da Caixa- agência Caratinga, Éder Roberto Veríssimo e o gerente de Negócios de Governo da Caixa-agência Caratinga, Leandro Sabino Chaves.

Na próxima semana, a Prefeitura, juntamente com a empresa ganhadora da licitação para a execução dos trabalhos; divulgará os detalhes das obras com o cronograma das ruas e bairros que receberão as melhorias.