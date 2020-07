Prefeitura divulga prestação de contas de gastos com a covid-19

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga divulgou no Portal da Transparência, a prestação de contas dos gastos com medidas de combate ao novo coronavírus. A lista contempla 14 fornecedores, dentre supermercado, distribuidora de medicamentos, locadora de veículos e tendas, por exemplo.

O empenho é o valor que o órgão público reserva para efetuar um pagamento planejado, pode ocorrer após a assinatura de um contrato de prestação de serviço por exemplo. Conforme o Tesouro Nacional, esta é a garantia de que existe o crédito necessário para a liquidação de um compromisso assumido, sendo o primeiro estágio da despesa pública. O valor, conforme o Portal da Transparência foi de R$ 1.518.942,67.

Quando cada serviço for executado o valor é liquidado, e quando o prestador de serviço receber o valor do serviço concluído este é considerado o valor pago. A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária, normalmente processada quando o órgão, no caso a Prefeitura, recebe objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra).

Conforme previsto no artigo 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. De acordo com o site da prefeitura, o valor liquidado foi de R$ 1.438.969,87.

O pagamento é o último estágio da despesa pública. Caracteriza-se pela emissão do cheque ou ordem bancária em favor do credor. O valor total pago, até o momento, considerando todos os fornecedores é de R$ 1.415.370, 60.