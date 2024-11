Prefeitura divulga calendário de feriados para 2025

DA REDAÇÃO- A Prefeitura de Caratinga divulgou decreto que dispõe sobre os feriados nacionais, religiosos e municipais e disciplina os dias de ponto facultativo para o exercício de 2025.

Ao contrário de 2024, que teve poucas oportunidades para emendar, a maioria dos feriados de 2025 cai em dias úteis, próximo a finais de semana.

Novidade no calendário de feriados, a publicação da Lei Federal nº14.759 em 22 de dezembro de 2023, declarando feriado nacional, para a celebração do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

O maior destaque em 2025 fica para o feriadão de abril, que começa com o feriado da Paixão de Cristo, na sexta-feira (18) e segue com a segunda-feira (21), Dia de Tiradentes. Ao todo, serão quatro dias, emendando os dois dias de folga com o fim de semana.

Os feriados de Dia do Trabalho (1° de Maio), Corpus Christi (19 de junho), Consciência Negra (20 de novembro) e Natal (25 de dezembro) serão em uma quinta-feira, possibilitando que as folgas também possam se estender.