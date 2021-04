Prefeitura decreta luto oficial

CARATINGA- O prefeito de Caratinga Welington Moreira, assinou documento no último domingo (4), decretando luto oficial por três duas em todo o território do município de Caratinga, em sinal de profundo pesar pela morte de Agnaldo.

De acordo com o decreto, o chefe do executivo considerou os sentimentos de solidariedade, reconhecimento e admiração “por este honrado cantor e político, filho desta terra” e que é “dever do Poder Público render justas homenagens àqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para o bem-estar da coletividade”.

A Prefeitura de Caratinga ainda emitiu a seguinte nota de pesar:

“A Prefeitura de Caratinga manifesta profundo pesar pela morte do nosso filho ilustre e querido, o cantor Agnaldo Timóteo, vítima da COVID-19.

O cantor era uma das vozes mais conhecidas da música romântica brasileira e motivo de orgulho dos caratinguenses, por uma carreira brilhante na música e também como política.

Timóteo, amava Caratinga e deixou isso registrado nas letras de suas músicas e por onde quer que fosse, dizia com orgulho sua origem.

Administração Municipal, nesse momento de grande dor, se solidariza com familiares, amigos, fãs e com todos os Caratinguenses que tanto admiravam este grande artista e ser humano iluminado. As sinceras condolências pela dolorosa e irreparável perda”.