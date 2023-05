Prefeitura de Vermelho Novo inaugura base do Samu

A Prefeitura Municipal de Vermelho Novo inaugurou na tarde desta segunda-feira (08) a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com sede localizada na Avenida Espírito Santo e que atenderá a todas as demandas de urgência do município.

Esta grande conquista é fruto de uma parceria da administração municipal com a secretaria de saúde e o CONSURGE (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas).

Na solenidade estiveram presentes o prefeito, Zé Boneizinho, vice-prefeito Vinicius, o diretor executivo do CONSURGE, Dalton Caetano, representantes do poder legislativo municipal, secretários e servidores, equipe que trabalhará no SAMU e membros da sociedade civil.

Os atendimentos acontecerão por meio do “192” ou pelo telefone fixo da base, (33) 3213-5800 que após acionados vão se deslocar até o local da demanda.