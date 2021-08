Prefeitura de Vermelho Novo entrega Certificado do Selo Nacional da Agricultura Familiar

VERMELHO NOVO – O prefeito de Vermelho Novo Zé Boneizinho, juntamente com o vice-prefeito Vinícios do Lino, o secretário de Agricultura Cleverson Marcos e a secretária de Assistência Social Eliane Márcia, realizou a entrega do Certificado do Selo Nacional da Agricultura Familiar – SENAF na modalidade SENAF Mulher para a produtora Maria do Perpétuo Socorro Cupertino de Assis, mais conhecida como Maria do Paulinho. A produtora é a primeira a obter o SENAF Mulher em todo Leste de Minas e Zona da Mata e obteve o certificado para Geleia de Morango e para Rosca Caseira de batata doce.

Para o prefeito Zé Bonezinho, “este é o primeiro passo que estamos dando para que nossa cidade de Vermelho Novo seja reconhecida em todo o país como uma cidade que produz alimentos diferenciados e com qualidade, e que o Brasil inteiro reconheça nossa agricultura familiar como organizada e produtiva”. O prefeito destacou que mais produtores que produzam alimentos diferenciados, podem pedir o Selo e que este não tem custo e basta apenas procurar na Secretaria de Agricultura ou no CRAS para mais informações.

Os produtos certificados pelo SENAF passam a constar no site oficial do Ministério da Agricultura assim o produtor ganha muito em visibilidade e chances de mercado. O Selo Nacional da Agricultura Familiar identifica a origem e fornece as características dos produtos da agricultura familiar, tendo por finalidade o fortalecimento das identidades social e produtiva dos vários segmentos da agricultura familiar perante os consumidores e o público em geral.

Para possibilitar a rastreabilidade da origem dos produtos, o selo é identificado com uma imagem específica, um código QR e um número de série. Cada produto tem sua própria numeração, o Estado ao qual pertence e a data do ano de emissão do selo. A validade do Senaf é de dois anos, podendo ser renovado. É concedido às agroindústrias e cooperativas/associações portadoras da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP).

A gestão dos produtos e serviços da agricultura familiar que possuem o selo é feita em plataforma web, mantida pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. Trata-se da Vitrine da Agricultura Familiar. Os agricultores familiares, organizações e pessoas físicas, que possuem o Selo Nacional da Agricultura Familiar (SENAF) são reconhecidos pelo consumidor em razão da identificação de origem dos produtos.

Assessoria de Comunicação